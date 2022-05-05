Стремление к северу: главной темой выборов в Южной Осетии стало присоединение к России

В Южной Осетии, независимость которой Россия признает с 2008 г., 8 мая пройдет второй тур президентских выборов. Участников гонки объединяет то, что они поддерживают Москву, а разница заключается только в степени поддержки. Действующий руководитель республики Анатолий Бибилов во время кампании взял на вооружение лозунг о присоединении Южной Осетии к России, с которым по сути не готов спорить никто, включая единственного оставшегося соперника Алана Гаглоева.