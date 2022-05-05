Стремление к северу: главной темой выборов в Южной Осетии стало присоединение к России

Стремление к северу: главной темой выборов в Южной Осетии стало присоединение к РоссииНо без политической воли Москвы это может остаться лишь декларацией о намерениях
В Южной Осетии, независимость которой Россия признает с 2008 г., 8 мая пройдет второй тур президентских выборов. Участников гонки объединяет то, что они поддерживают Москву, а разница заключается только в степени поддержки. Действующий руководитель республики Анатолий Бибилов во время кампании взял на вооружение лозунг о присоединении Южной Осетии к России, с которым по сути не готов спорить никто, включая единственного оставшегося соперника Алана Гаглоева.
Корреспондент «Ведомостей» побывала и в Южной, и в Северной Осетии и убедилась: в обеих республиках готовы к объединению, но не уверены, что оно произойдет так скоро, как призывают политики.
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