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Стремление к северу: главной темой выборов в Южной Осетии стало присоединение к России

Но без политической воли Москвы это может остаться лишь декларацией о намерениях
Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

В Южной Осетии, независимость которой Россия признает с 2008 г., 8 мая пройдет второй тур президентских выборов. Участников гонки объединяет то, что они поддерживают Москву, а разница заключается только в степени поддержки. Действующий руководитель республики Анатолий Бибилов во время кампании взял на вооружение лозунг о присоединении Южной Осетии к России, с которым по сути не готов спорить никто, включая единственного оставшегося соперника Алана Гаглоева.

Корреспондент «Ведомостей» побывала и в Южной, и в Северной Осетии и убедилась: в обеих республиках готовы к объединению, но не уверены, что оно произойдет так скоро, как призывают политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных