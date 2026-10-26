Лукашенко подписал указ о награждении губернатора Беглова орденом Почета
В Белоруссии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова наградили орденом Почета. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого». Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Отмечается, что Беглов награжден за «значительный личный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей, укрепление международного сотрудничества между Россией и Белоруссией».
Орден Почета также вручается за достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной сферах, за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и др.
7 октября Лукашенко подписал указ о награждении председателя комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по культуре Николая Бурляева медалью Франциска Скорины за активную творческую, общественную и государственную деятельность.
25 августа Лукашенко вручил первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову орден Дружбы народов. Он был награжден за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей между Белоруссией и Россией.