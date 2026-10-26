Лукашенко подписал указ о награждении губернатора Беглова орденом Почета

Орден Почета также вручается за достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной сферах, за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и др.