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Лукашенко подписал указ о награждении губернатора Беглова орденом Почета

Анна Суслова
Алексей Даничев / ТАСС
Алексей Даничев / ТАСС

В Белоруссии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова наградили орденом Почета. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого». Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отмечается, что Беглов награжден за «значительный личный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей, укрепление международного сотрудничества между Россией и Белоруссией».

Орден Почета также вручается за достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной сферах, за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и др.

7 октября Лукашенко подписал указ о награждении председателя комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по культуре Николая Бурляева медалью Франциска Скорины за активную творческую, общественную и государственную деятельность.

25 августа Лукашенко вручил первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову орден Дружбы народов. Он был награжден за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей между Белоруссией и Россией.

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