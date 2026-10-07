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Президент Белоруссии наградил Николая Бурляева медалью Франциска Скорины

Анна Суслова

В Белоруссии председателя комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по культуре Николая Бурляева наградили медалью Франциска Скорины. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого». Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Бурляева представили к награде за активную творческую, общественную и государственную деятельность, а также за личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

Медалью Франциска Скорины награждают работников культуры, науки и образования за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, а также за личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия Белоруссии.

Скорина был философом, типографистом и ученым. В 1517 г. он опубликовал «Псалтырь» в переводе на старобелорусский язык, а в начале 1520-х гг. Скорина открыл первую типографию на территории Великого княжества Литовского.

25 августа Лукашенко вручил первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову орден Дружбы народов.

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