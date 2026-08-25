Лукашенко наградил Мантурова орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову орден Дружбы народов. Об этом сообщает «БелТА».
Церемония награждения прошла во Дворце независимости во время встречи белорусского лидера с российским первым вице-премьером.
Мантуров получил государственную награду за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей между Белоруссией и Россией, а также промышленного и военно-технического сотрудничества.
Отдельно в числе оснований для награждения отмечено укрепление технологического суверенитета Союзного государства.
25 августа Мантуров прибыл в Минск. На встрече Лукашенко и российского вице-премьера также присутствуют премьер Белоруссии Александр Турчин и глава администрации президента республики Дмитрий Крутой. Указ о награждении Мантурова Лукашенко подписал 24 августа.