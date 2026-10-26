Банки нарастили вложения в облигации на 14,7% год к году

Портфель облигаций на балансе банков в сентябре увеличился на 1,5% в сравнении с августом и на 14,7% год к году. Общий объем вложений в бонды составил 30,4 трлн руб., сообщил Банк России в материале о развитии банковского сектора (есть у «Ведомостей»).