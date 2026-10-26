Банки нарастили вложения в облигации на 14,7% год к году
Портфель облигаций на балансе банков в сентябре увеличился на 1,5% в сравнении с августом и на 14,7% год к году. Общий объем вложений в бонды составил 30,4 трлн руб., сообщил Банк России в материале о развитии банковского сектора (есть у «Ведомостей»).
В сентябре Минфин России возобновил аукционы ОФЗ. Объем размещений по номиналу составил существенные 1,4 трлн руб. За первый осенний месяц банки выкупили новые выпуски ОФЗ на 0,8 трлн руб., что составляет 77% новых выпусков. Это частично нивелировалось погашениями – на 0,2 трлн руб., выплатой купонов – на 0,1 трлн руб., а также переоценкой – на 0,1 трлн руб.
Вложения в ипотечные облигации увеличились на 0,2 трлн руб. Портфель прочих облигаций уменьшился на 0,2 трлн руб. Непризнанная отрицательная переоценка по бумагам, которые учитываются по амортизированной стоимости, выросла до 0,7 трлн руб. Показатель составляет примерно 3% капитала сектора.
Последний раз Минфин размещал ОФЗ 21 октября. Тогда ведомство провело аукционы по размещению остатков облигаций с постоянным купонным доходом выпусков 26253 и 26235.
14 октября «Ведомости» писали, что высокая доходность ОФЗ перестала компенсировать инвесторам риски, связанные с дефицитом бюджета, неопределенностью траектории ключевой ставки и геополитической напряженностью.
Участники рынка сейчас опасаются покупать ОФЗ прежде всего из-за значительного дефицита бюджета, говорит директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Законом о бюджете на 2026 г. дефицит был запланирован на уровне 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП, но в конце сентября Минфин повысил оценку в новом проекте до 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП.