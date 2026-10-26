Школьникам сохранят право на пересдачу одного предмета ЕГЭ до конца экзаменов

26 октября Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты приказов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г. Согласно проектам, основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи.