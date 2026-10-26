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Школьникам сохранят право на пересдачу одного предмета ЕГЭ до конца экзаменов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Школьникам разрешат пересдачу одного из предметов ЕГЭ до конца экзаменационной сессии в 2027 г. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Хочу подчеркнуть, что у ребят сохраняется гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании. Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

26 октября Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты приказов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г. Согласно проектам, основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи.

Резервные дни для сдачи экзаменов в расписании предусмотрены с 21 по 26 июня. Также 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.

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