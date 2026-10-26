Минпромторг рекомендовал отелям и ресторанам ввести «русский завтрак»
Минпромторг РФ предложил гостиницам, пансионатам, домам отдыха, кафе и ресторанам выделить в меню отдельную категорию «русский завтрак». Соответствующая концепция опубликована на сайте министерства.
В такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционная выпечка: калачи, сайки и баранки.
Авторы концепции отмечают, что в российских заведениях чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, а блюда русской кухни и региональные продукты представлены реже. Инициатива не предполагает обязательной замены существующего меню. Кафе и рестораны с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухней, в проекте участвовать не будут.
Отмечается, что региональные и муниципальные власти будут содействовать внедрению инициативы. По мнению авторов документа, она поможет туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей.
В 2025 г. Минпромторг создал рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и популяризации русской кухни. Председателем группы назначен статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. В состав рабочей группы вошли историки русской кухни, представители успешных ресторанных концепций, работающих с традиционной русской кухней, а также эксперты отраслевых ассоциаций.