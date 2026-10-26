Минпромторг рекомендовал отелям и ресторанам ввести «русский завтрак»

Авторы концепции отмечают, что в российских заведениях чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, а блюда русской кухни и региональные продукты представлены реже. Инициатива не предполагает обязательной замены существующего меню. Кафе и рестораны с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухней, в проекте участвовать не будут.