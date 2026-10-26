Кто приедет в Россию на Форум стран – экспортеров газа

Востребованность форума как координационного механизма весьма значима, считает Ушаков. По его мнению, это связано с ростом спроса на природный газ в мире – к 2050 г. он увеличится на 28%. Кроме того, развивается рынок СПГ – в ближайшие 5–10 лет спрос на него превысит 50% от того, что было в 2025 г. «Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое, подчеркиваю, первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче», – сказал Ушаков. Кроме того, в условиях обострения обстановки на Ближнем Востоке, после терактов в отношении «Северного потока», введения санкций в отношении России мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации, и в этот момент нужна площадка, «которая предоставляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог» – такой площадкой и является ФСЭГ, сказал Ушаков.