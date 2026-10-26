Кто приедет в Россию на Форум стран – экспортеров газа

Кто приедет в Россию на Форум стран – экспортеров газаУшаков рассказал об участниках предстоящего саммита
В Москве 27 октября в Центре международной торговли состоится восьмой Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие Владимир Путин и главы государств – участниц ФСЭГ. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, «особый символизм» саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия ФСЭГ.
Членами ФСЭГ являются 12 стран – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ. Также есть восемь стран-наблюдателей – Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал. На нынешний саммит приглашены две страны-гостя – Туркменистан и ЮАР. Подготовка к ФСЭГ началась давно, сказал Ушаков. В июне от имени Владимира Путина были направлены приглашения главам государств принять личное участие в саммите или направить своих представителей.
Шесть стран – участниц ФСЭГ будут представлены на высшем уровне. В Москву приедут президенты Ирана и Экваториальной Гвинеи, эмир Катара, председатель президентского совета Ливии, по ВКС участие примет исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. В Москву приедет вице-президент Венесуэлы. Из стран-наблюдателей на высшем уровне будет представлен Мозамбик. От Алжира в Москве будет премьер-министр. Другие страны – участницы ФСЭГ и наблюдатели направят на форум профильных министров. Также в саммите примет участие генсек ФСЭГ Филип Мшелбила.
Саммит начнется 27 октября в 12:45 с церемонии официального приветствия президентом России гостей форума. Затем в 13.00 будет совместное фотографирование. После этого главы делегаций примут участие в пленарном заседании. Владимир Путин выступит на нем первым. В своей речи президент «отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста», упомянет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль, и обозначит направления работы, которые Россия считает приоритетными для решения существующих проблем, отметил Ушаков. После Путина выступит генсек ФСЭГ Мшелбила, а затем главы делегаций государств-членов форума. Будут выступления и от представителей стран-наблюдателей – Мозамбика, Анголы, Азербайджана, Ирака, Малайзии и Сенегала.
Завершится заседание ФСЭГ принятием Московской декларации, текст которой сейчас согласовывается в рамках министерской встречи. По словам Ушакова, в документе будет отмечена роль государств – участников форума как «надежных поставщиков природного газа», значительный вклад этого энергоресурса в обеспечение глобальной энергобезопасности, а также стремление стран ФСЭГ к дальнейшему развитию сотрудничества по диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечению справедливой стоимости природного газа, предсказуемости цен, снижению волатильности газового рынка в целом.
В тот же день Владимир Путин проведет пять двусторонних встреч – с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо и с президентом Экваториальной Гвинеи Теодором Обиангом Нгема Мбасого. Также поздно вечером состоится встреча с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.
ФСЭГ ведет свою историю с 2001 г., когда это было, по сути, неформальное объединение, действующее как экспертно-аналитическая площадка. В международную организацию ФСЭГ преобразовался решением седьмой министерской встречи, которая проходила в Москве в декабре 2008 г. ФСЭГ проводит саммиты с 2011 г., как правило, раз в два года. В Москве до этого саммит проходил в 2013 г.
«Это действительно весьма и весьма авторитетная, солидная международная организация. Она объединяет ключевых производителей и поставщиков газа», – сказал Ушаков. По его словам, странам – участницам ФСЭГ принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа. В рамках форума участники согласовывают меры по продвижению газа на мировых энергетических рынках как «весьма доступного, надежного, универсального и экологичного вида топлива», отметил Ушаков: «Исходя из этого понимания, Россия выступила с инициативой проведения восьмого саммита ФСЭГ в Москве».
Востребованность форума как координационного механизма весьма значима, считает Ушаков. По его мнению, это связано с ростом спроса на природный газ в мире – к 2050 г. он увеличится на 28%. Кроме того, развивается рынок СПГ – в ближайшие 5–10 лет спрос на него превысит 50% от того, что было в 2025 г. «Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое, подчеркиваю, первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче», – сказал Ушаков. Кроме того, в условиях обострения обстановки на Ближнем Востоке, после терактов в отношении «Северного потока», введения санкций в отношении России мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации, и в этот момент нужна площадка, «которая предоставляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог» – такой площадкой и является ФСЭГ, сказал Ушаков.
Подобный форум очень важен, так как показывает, что российская дипломатия успешно разыграла карту энергоресурсов, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. Москва в этой сфере выступила «главным застрельщиком», к ней прислушиваются, и это говорит о том, что Россия успешно прорвала дипломатическую блокаду. Несмотря на все политические разногласия, существующие в сегодняшней мировой обстановке, Россия остается важным и даже ведущим игроком в энергетической сфере, а такие крупные мероприятия вроде ФСЭГ, проводимые в Москве, только лишний раз это подтверждают, подчеркивает политолог.