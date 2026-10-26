На пути укрепления стабильности мирового газового рынкаСотрудничество Ирана и России ведет к диверсификации маршрутов поставок энергии и созданию новых возможностей для валютных доходов
Энергетическая безопасность сегодня является крупнейшим вызовом миру наряду с продовольственной безопасностью, и оба этих вызова – прямой результат принудительных и высокомерных действий Соединенных Штатов Америки в нашем регионе. Согласно оценке Международного энергетического агентства за 2025 г., через Ормузский пролив прошло более 112 млрд куб. м сжиженного природного газа, что составляет почти одну пятую мировой торговли. Однако недавняя военная агрессия США и Израиля против Исламской Республики Иран и продолжение военных угроз привели к закрытию Ормузского пролива и нарушению поставок газа на глобальном уровне, особенно в Азии.
Цены на газ в Европе резко выросли, тогда как уровень запасов на пороге зимы по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация наблюдается и в других частях мира, тем более что 90% транзитного газа через Ормузский пролив потребляется на азиатских рынках. Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру.