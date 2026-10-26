На пути укрепления стабильности мирового газового рынка

Цены на газ в Европе резко выросли, тогда как уровень запасов на пороге зимы по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация наблюдается и в других частях мира, тем более что 90% транзитного газа через Ормузский пролив потребляется на азиатских рынках. Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру.