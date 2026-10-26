Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,094+0,24%CHKZ15 100+0,33%VEON-RX78,7+0,9%IMOEX2 491,82+1,1%RTSI975,24+1,16%RGBI111,91+0,1%RGBITR774,05+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Бананы подорожают из-за Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бананы могут сильно вырасти в цене из-за мощного Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Chiquita Brands International Карлоса Лопеса Флореса.

По его прогнозам, уже в конце 2026 г. и весь 2027 г. в отрасли будут сокращаться продажи бананов, а цены на плоды будут расти. Следующий год может стать самым сложным для выращивания бананов за последние десятилетия, заявили в Chiquita.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо (исп. «мальчик») – это часть природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана. Его развитие обычно приводит к росту глобальных температур и изменению характера осадков в разных регионах мира, усиливая вероятность засух, наводнений и волн жары. В прогнозе говорится, что пик интенсивности явления придется на конец 2026 г., а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 г.

Феномен Эль-Ниньо вызывает проливные дожди в Эквадоре и Перу, а также сильную засуху в бассейне Амазонки и на северо-востоке Бразилии. Ливневые паводки в Эквадоре – крупнейшем поставщике бананов – могут погубить урожай и привести к размыванию дорог. А засуха в бассейне Амазонки может привести к снижению уровня воды в Панамском канале, что нарушит жизненно важное сообщение для близлежащих стран-производителей.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на топливо, удобрения и упаковку, которые входят в итоговую стоимость бананов.

15 сентября аграрии Краснодарского края собрали первый в стране урожай бананов. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что в РФ большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь