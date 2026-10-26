Бананы подорожают из-за Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо (исп. «мальчик») – это часть природного климатического цикла, связанного с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана. Его развитие обычно приводит к росту глобальных температур и изменению характера осадков в разных регионах мира, усиливая вероятность засух, наводнений и волн жары. В прогнозе говорится, что пик интенсивности явления придется на конец 2026 г., а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 г.