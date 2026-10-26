Бананы подорожают из-за Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке
Бананы могут сильно вырасти в цене из-за мощного Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Chiquita Brands International Карлоса Лопеса Флореса.
По его прогнозам, уже в конце 2026 г. и весь 2027 г. в отрасли будут сокращаться продажи бананов, а цены на плоды будут расти. Следующий год может стать самым сложным для выращивания бананов за последние десятилетия, заявили в Chiquita.
Что такое Эль-Ниньо
Феномен Эль-Ниньо вызывает проливные дожди в Эквадоре и Перу, а также сильную засуху в бассейне Амазонки и на северо-востоке Бразилии. Ливневые паводки в Эквадоре – крупнейшем поставщике бананов – могут погубить урожай и привести к размыванию дорог. А засуха в бассейне Амазонки может привести к снижению уровня воды в Панамском канале, что нарушит жизненно важное сообщение для близлежащих стран-производителей.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на топливо, удобрения и упаковку, которые входят в итоговую стоимость бананов.
15 сентября аграрии Краснодарского края собрали первый в стране урожай бананов. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что в РФ большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур.