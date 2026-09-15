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В Краснодарском крае собрали первый в стране урожай бананов

Антон Потоков
Екатерина Лызлова / РИА Новости
Екатерина Лызлова / РИА Новости

Аграрии Краснодарского края в этом году собрали первый в стране урожай бананов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на лекции марафона «Знание. Первые» на полях Международного фестиваля молодежи.

«В Краснодарском крае, который традиционно славится высокими урожаями зерна, масличных, овощей, сахарной свеклы и других привычных культур, российские аграрии собрали первый урожай, догадайтесь чего, бананов», – сказал он.

Патрушев рассказал, что в РФ большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур. 

С 1 марта в России начал действовать государственный стандарт на бананы. ГОСТ классифицирует бананы по качеству на классы «экстра», «первый» и «второй». Он устанавливает, что плоды в кистях должны быть твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, «неуродливые», а также без остатков цветка и иметь хорошо выраженные ребристые боковые грани.

В июле прошлого года бананы были включены в список сельскохозяйственной продукции, что позволяет их производителям получать меры государственной поддержки.

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