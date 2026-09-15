В Краснодарском крае собрали первый в стране урожай бананов
Аграрии Краснодарского края в этом году собрали первый в стране урожай бананов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на лекции марафона «Знание. Первые» на полях Международного фестиваля молодежи.
«В Краснодарском крае, который традиционно славится высокими урожаями зерна, масличных, овощей, сахарной свеклы и других привычных культур, российские аграрии собрали первый урожай, догадайтесь чего, бананов», – сказал он.
Патрушев рассказал, что в РФ большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур.
С 1 марта в России начал действовать государственный стандарт на бананы. ГОСТ классифицирует бананы по качеству на классы «экстра», «первый» и «второй». Он устанавливает, что плоды в кистях должны быть твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, «неуродливые», а также без остатков цветка и иметь хорошо выраженные ребристые боковые грани.
В июле прошлого года бананы были включены в список сельскохозяйственной продукции, что позволяет их производителям получать меры государственной поддержки.