В Краснодарском крае собрали первый в стране урожай бананов

С 1 марта в России начал действовать государственный стандарт на бананы. ГОСТ классифицирует бананы по качеству на классы «экстра», «первый» и «второй». Он устанавливает, что плоды в кистях должны быть твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, «неуродливые», а также без остатков цветка и иметь хорошо выраженные ребристые боковые грани.