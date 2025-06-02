Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Минпромторге создали рабочую группу по популяризации русской кухни

Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ создало рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и популяризации русской кухни. Об этом сообщается в опубликованном приказе на официальном сайте.

Рабочая группа создана с целью сохранения русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России, а также для продвижения ее в качестве драйвера развития ресторанного бизнеса внутри страны и инструмента укрепления имиджа РФ за рубежом.

Председателем группы назначен статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. В состав рабочей группы вошли историки русской кухни, представители успешных ресторанных концепций, работающих с традиционной русской кухней, а также эксперты отраслевых ассоциаций.

Чекушов подчеркнул, что задача группы не сводится к введению обязательных требований по ингредиентам или рецептурам блюд.

«Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Чекушова, если посетитель заказывает в ресторане традиционное русское блюдо, например пельмени или борщ, важно, чтобы оно было приготовлено из качественных ингредиентов, соответствующих требованиям безопасности и традициям русской кулинарии.

23 мая Минфин предложил расширить меры поддержки для общепита и гостиничного бизнеса. В частности, ведомство выступило с инициативой продлить действие нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса до 2030 г. По мнению министерства, это должно способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, Минфин предлагает увеличить порог доходов для освобождения предприятий общепита от уплаты НДС с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. Такие меры направлены на стимулирование развития отрасли и легализацию рынка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных