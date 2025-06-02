В Минпромторге создали рабочую группу по популяризации русской кухни

23 мая Минфин предложил расширить меры поддержки для общепита и гостиничного бизнеса. В частности, ведомство выступило с инициативой продлить действие нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса до 2030 г. По мнению министерства, это должно способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, Минфин предлагает увеличить порог доходов для освобождения предприятий общепита от уплаты НДС с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. Такие меры направлены на стимулирование развития отрасли и легализацию рынка.