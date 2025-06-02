В Минпромторге создали рабочую группу по популяризации русской кухни
Министерство промышленности и торговли РФ создало рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и популяризации русской кухни. Об этом сообщается в опубликованном приказе на официальном сайте.
Рабочая группа создана с целью сохранения русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России, а также для продвижения ее в качестве драйвера развития ресторанного бизнеса внутри страны и инструмента укрепления имиджа РФ за рубежом.
Председателем группы назначен статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. В состав рабочей группы вошли историки русской кухни, представители успешных ресторанных концепций, работающих с традиционной русской кухней, а также эксперты отраслевых ассоциаций.
Чекушов подчеркнул, что задача группы не сводится к введению обязательных требований по ингредиентам или рецептурам блюд.
«Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Чекушова, если посетитель заказывает в ресторане традиционное русское блюдо, например пельмени или борщ, важно, чтобы оно было приготовлено из качественных ингредиентов, соответствующих требованиям безопасности и традициям русской кулинарии.
23 мая Минфин предложил расширить меры поддержки для общепита и гостиничного бизнеса. В частности, ведомство выступило с инициативой продлить действие нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса до 2030 г. По мнению министерства, это должно способствовать развитию внутреннего туризма. Кроме того, Минфин предлагает увеличить порог доходов для освобождения предприятий общепита от уплаты НДС с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. Такие меры направлены на стимулирование развития отрасли и легализацию рынка.