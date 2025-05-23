Минфин внес поправки о предоставлении налоговых льгот гражданам и бизнесу

Минфин внес поправки о предоставлении налоговых льгот гражданам и бизнесуКорпоративные выплаты за рождение ребенка до 1 млн рублей не будут облагаться НДФЛ
Правительство одобрило внесенные Минфином поправки о новых налоговых льготах для граждан и бизнеса, сообщило министерство 23 мая. Инициативы представлены ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса», который в начальной версии предусматривал обнуление НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростным магистралям и по организации перевозки.
Поправки включают в себя ряд льготных мер, например, увеличение размера необлагаемой НДФЛ и страхвзносами единовременной корпоративной выплаты на каждого ребенка до 1 млн руб. с действующей отметки в 50 000 руб. Эта льгота будет касаться целевой помощи, оказываемой работодателем при рождении, усыновлении (взятии под опеку) ребенка, сообщает Минфин. Кроме того работодатель сможет включать такие выплаты в состав внереализационных расходов (учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль). Мера позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, оказывающие сотрудникам такую помощь, а также укрепить систему социального обеспечения семей с детьми и создать благоприятную среду для их развития, пишет Минфин.
Ранее с инициативой об увеличении размера корпоративных выплат для стимулирования рождаемости выступал Минтруд. В феврале первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина отмечала, что компании должны быть заинтересованы в таком поощрении работников, так как от вложений в поддержку демографии будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Опрошенные тогда «Ведомостями» эксперты подчеркивали, что «грамотно выстроенная система корпоративной поддержки» способна создать благоприятную среду для планирования семьи, так как основными факторами, влияющими на решение о рождении детей, остаются финансовая стабильность, вероятность потери работы и сложность совмещения обязанностей родителя с построением успешной карьеры.
Кроме того, министерство внесло поправку о снижении налоговой нагрузки для организаций, которые безвозмездно передают имущество, выполняют работы или оказывают услуги в рамках поддержки спецоперации. Такое имущество (за исключением денежных средств), работы, услуги предложено не учитывать при определении налоговой базы, а также не включать их стоимость в состав внереализационных расходов при расчете налога на прибыль, пишет Минфин.
Отдельный блок мер касается уже действующих механизмов обнуления НДС для общепита и гостиничного бизнеса. Минфин предлагает продлить действие льготы для гостиничного бизнеса до 2030 г. (сейчас она спроектирована до 2027 г.). По мнению министерства, это должно способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма. Кроме того, предложено увеличить с 2 млрд до 3 млрд руб. порог размера доходов общепита для освобождения от НДС для стимулирования развития отрасли и обеления рынка.
Ранее председатель комитета по ресторанному бизнесу «Деловой России» и основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил снизить до 3% НДС без права налогового вычета для участников рынка общественного питания, которые не могут воспользоваться льготой. Кроме того, по мнению Гончарова, поступления от такой ставки должны быть разделены между бюджетами разных уровней на две части: 2% – в федеральный и 1% – в муниципальный. Минфин готов обсудить это предложение, заявил тогда глава министерства Антон Силуанов.