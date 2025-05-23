Минфин внес поправки о предоставлении налоговых льгот гражданам и бизнесу

Ранее с инициативой об увеличении размера корпоративных выплат для стимулирования рождаемости выступал Минтруд. В феврале первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина отмечала, что компании должны быть заинтересованы в таком поощрении работников, так как от вложений в поддержку демографии будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников. Опрошенные тогда «Ведомостями» эксперты подчеркивали, что «грамотно выстроенная система корпоративной поддержки» способна создать благоприятную среду для планирования семьи, так как основными факторами, влияющими на решение о рождении детей, остаются финансовая стабильность, вероятность потери работы и сложность совмещения обязанностей родителя с построением успешной карьеры.