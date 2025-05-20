Власти согласовали увеличение порогов для МСП

Власти согласовали увеличение порогов для МСПКабмин рассмотрит меры поддержки для более мягкого перехода из льготного режима на общую систему налогообложения
Правительство рассмотрит меры поддержки для более мягкого перехода из льготного режима, действующего для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую систему налогообложения. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин на правкомиссии по вопросам развития МСП. Важно, чтобы компании не теряли «запал и возможности, которые предоставлялись специальными режимами», отметил он.
Минфин и Минэкономразвития проработали предложение увеличить пороги для МСП и готовы поддержать его, сообщил в ходе правкомиссии министр финансов Антон Силуанов. В частности, планируется увеличить лимит по выручке с 2 млрд до 3,5 млрд руб., по численности сотрудников – с 250 до 525. Для них будут действовать меры поддержки по гарантийному финансированию, которые сейчас доступны для МСП, уточнил Силуанов.
С предложением расширить пороги и предусмотреть для компаний МСП+ меры поддержки в ходе правкомиссии выступила сооснователь и генеральный директор ООО «Эстилаб рус» Ирина Амосова. По ее словам, при превышении порога МСП потеря льготных финансовых инструментов делает невозможной реализацию инвестпроектов в условиях высокой ключевой ставки – производственные компании лишаются помощи на самом критическом этапе перехода в средний бизнес.
Предпринимательница отметила, что в прошлом году оборот ее компании составил 1,7 млрд руб. с НДС, а в этом году приблизится к 3 млрд руб.
Как пояснила «Ведомостям» Амосова, обсуждалось несколько вариантов порогов – 3–5–7 млрд руб. По ее словам, для компании лишение мер поддержки, которые доступны для МСП, приводит к удорожанию бизнеса на 26%. «Компаниям, которые «взлетели», важно не обрезать полет», – подчеркнула она, напомнив, что порог для МСП не пересматривался с 2016 г.
Минэкономразвития действительно поддерживает предложение о расширении порогов для МСП – сейчас обсуждается параметр выручки до 3,5 млрд руб. для режима МСП+, пояснила «Ведомостям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Такая мера позволит компаниям развиваться без искусственного сдерживания роста и дробления, добавила она. «Пока мы видим, что на них точно можно распространить гарантийную поддержку, которая позволяет получать кредиты по более льготным условиям. Расширение параметров и остальные меры будем прорабатывать, как поручил Михаил Владимирович [Мишустин]», – добавила Илюшникова.
Другие предложения
В ходе правкомиссии звучали также и другие предложения помощи малому и среднему бизнесу. Например, ветеран СВО и предприниматель Камиль Абитов рассказал, как с помощью программы «Свое дело» центра «Мой бизнес» ему удалось открыть образовательный онлайн-проект для школьников. Он предложил приравнять ветеранов боевых действий к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот, а также ввести для них комплексную поддержку в центрах «Мой бизнес» во всех регионах России по аналогии с Крымом. Премьер-министр отметил, что правительство поддержит это предложение, так как поддержка участников СВО – это приоритет, и поручил Минэкономразвития проработать вопрос.
Председатель совета директоров ПАО «Артген биотех» Артур Исаев попросил перезапустить программу субсидирования расходов на публичное размещение акций и облигационных займов, которая действует для МСП. Банк России считает меру поддержки эффективной – в частности, в прошлом году шесть растущих компаний в сегменте малых технологических компаний вышли на публичное размещение, отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Потенциально продление меры поддержки может иметь позитивный эффект и для более крупных компаний из числа МСП+, подчеркнул он.
Предприниматель из ДНР Виктор Степанов предложил продлить льготные программы кредитования в новых регионах. В условиях высокой ключевой ставки такая программа должна быть продолжена, отметил Мишустин и поручил министру экономического развития Максиму Решетникову проработать реализацию этой меры. Кабмин также занимается помощью пострадавшим субъектам МСП в приграничных регионах РФ, добавил премьер-министр. Мишустин указал, что мониторингом ситуации занимаются Минэкономразвития и Минфин, и попросил держать этот вопрос «на оперативном контроле – смотреть, кому еще помочь».
Премьер-министр также поручил уточнить параметры программы промышленных кластеров. «Формирование таких интенсивных точек роста дает наибольший мультипликативный эффект (и Москва, Татарстан это показывают, многие другие регионы), привлекает компании из приоритетных отраслей экономики, поддерживает их и создает в том числе высокооплачиваемые рабочие места, помогает масштабировать производство», – отметил Мишустин.
Несколько предложений по налогам поступило от президента «Опоры России» Александра Калинина. Он предложил расширить перечень ОКВЭД для применения пониженных страховых взносов на компании, которые занимаются производством товаров для детей, текстильных изделий, а также металлообработкой. Кроме того, необходимо увеличить лимиты по промышленной ипотеке (в прошлом году на нее было выделено около 9 млрд руб.). Также «Опора России» вновь попросила расширить эксперимент по обелению общепита, который обнуляет НДС, на охранные предприятия и клининг.
С фискальными вопросами надо быть крайне аккуратными, подчеркнул Мишустин, отвечая на предложения «Опоры России». Премьер добавил, что поручит Минфину и Минэкономразвития проанализировать поступившие инициативы.
Сдержанный ответ получили также предложения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Глава региона попросил вернуть прежнюю схему финансирования центров «Мой бизнес», которая предусматривала предоставление субсидий из федерального бюджета всем субъектам. Кроме того, Дрозденко попросил увеличить поддержку создания промышленных парков. Президент поручил построить 100 промышленных парков – на это из бюджета выделено 30 млрд руб., но этого «может оказаться недостаточным для качественной реализации проекта», указал Дрозденко.
Мишустин отметил, что правительство изучит предложение и «будет исходить из возможностей бюджета». Силуанов, комментируя просьбу увеличить поддержку из центра, отметил, что «справедливо, когда более сильные регионы вкладывают больше средств, а Федерация помогает субъектам с низким уровнем обеспеченности».
Мишустин напомнил, что с этого года поддержка МСП осуществляется по линии федерального проекта в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Профильный нацпроект завершился в прошлом году. Поставленная задача по увеличению численности занятых в МСП была перевыполнена – по итогам 2024 г. она превысила 29,3 млн человек. Общий размер государственной финансовой поддержки оценивается примерно в 8,5 трлн руб., отметил Мишустин.
Вице-премьер Александр Новак напомнил, что перед правительством стоит задача: к 2030 г. темпы роста реального дохода на одного работника МСП должны быть на 20% выше темпов роста ВВП. «Сделать это предстоит за счет усиления роли малого бизнеса в структурных изменениях экономики, в развитии технологической повестки, экономики предложения. И за счет грамотной концентрации мер поддержки в рамках нового федерального проекта, по линии профильных ведомств и институтов развития», – указал он.
Актуальность расширения порогов
Количество предприятий, вплотную приближающихся или преодолевающих формальные критерии МСП, растет, напомнил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. Выходя за границы критериев, бизнес теряет основную массу мер поддержки, рассчитанных на компании, входящие в реестр МСП, напомнил он. «Получается некая серая полоса, когда размер бизнеса уже не позволяет получать поддержку, как МСП, а до масштабов системообразующих предприятий или крупных корпораций еще далеко», – указал эксперт. Перед государством стоит задача, с одной стороны, сгладить переход бизнеса из одной категории в другую, а с другой – препятствовать дроблению бизнеса и различным искусственным практикам, которые используют предприниматели, дабы сохранить меры поддержки, говорит Завьялов.
Если учитывать, что лимиты по выручке были установлены в 2016 г., то сейчас верхний порог в 2 млрд руб. в ценах 2016 г. – это почти 3,5 млрд руб., т. е. проведена фактически поправка на инфляцию, объясняет директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Число работников в отдельных видах деятельности уже выше 250 человек, например в легкой промышленности – до 1000 человек, в гостинично-ресторанном бизнесе – до 1500, напомнил он.