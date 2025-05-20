Власти согласовали увеличение порогов для МСП

В ходе правкомиссии звучали также и другие предложения помощи малому и среднему бизнесу. Например, ветеран СВО и предприниматель Камиль Абитов рассказал, как с помощью программы «Свое дело» центра «Мой бизнес» ему удалось открыть образовательный онлайн-проект для школьников. Он предложил приравнять ветеранов боевых действий к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот, а также ввести для них комплексную поддержку в центрах «Мой бизнес» во всех регионах России по аналогии с Крымом. Премьер-министр отметил, что правительство поддержит это предложение, так как поддержка участников СВО – это приоритет, и поручил Минэкономразвития проработать вопрос.