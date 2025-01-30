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Минэк разработал новые условия по льготным кредитам малому и среднему бизнесу

Максимальная ставка по программе составит 17,5% годовых
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минэк уведомил банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг., следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций (есть у «Ведомостей»). В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд руб. ежегодно – на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели. В I квартале 2025 г. министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме.

Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов, добавил он. Ставка для заемщиков по «старым» кредитам останется прежней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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