Минэк разработал новые условия по льготным кредитам малому и среднему бизнесу

Минэк разработал новые условия по льготным кредитам малому и среднему бизнесуМаксимальная ставка по программе составит 17,5% годовых
Минэк уведомил банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг., следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций (есть у «Ведомостей»). В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд руб. ежегодно – на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели. В I квартале 2025 г. министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме.
Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов, добавил он. Ставка для заемщиков по «старым» кредитам останется прежней.