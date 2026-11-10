Хегсет заявил о готовности повторить военные операции против Ирана «хоть завтра»
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что поддерживает все военные операции в рамках конфликта с Ираном, проведенные при его участии, и готов повторить их в случае необходимости. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне на фоне попытки объявить ему импичмент, передает Reuters.
«Я поддерживаю каждую из этих операций. Я горжусь тем, что участвовал в их проведении, и повторил бы их хоть завтра», – сказал Хегсет.
Глава Пентагона назвал попытку объявить ему импичмент «фарсом» и «саботажем». По его мнению, подобные действия дают противникам США преимущество в информационном противостоянии. Хегсет также заявил, что военная операция против Ирана была необходима, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
10 ноября конгрессмен-республиканец Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета. Документ содержит восемь пунктов обвинения, три из которых связаны с действиями США против Ирана. По мнению Мэсси, министр нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив боевые действия без разрешения конгресса.
В тот же день президент США Дональд Трамп назвал Мэсси «полным неудачником». Американский лидер высоко оценил реакцию Хегсета на инициативу конгрессмена, заявив, что министр заслуживает высшей оценки с несколькими плюсами за отпор политическому оппоненту.
5 ноября CNN сообщил, что инициативу об импичменте готовы поддержать некоторые республиканцы. Они считают, что Хегсет убедил Трампа начать войну с Ираном, не подготовив стратегию выхода из конфликта.