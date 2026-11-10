Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,426+0,46%YAKG35,6-2,33%CHMK3 535+0,14%IMOEX2 445-1,14%RTSI933,06-0,89%RGBI111,98+0,03%RGBITR778,36+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хегсет заявил о готовности повторить военные операции против Ирана «хоть завтра»

Анна Виноградова
SHAWN THEW / TASS
SHAWN THEW / TASS

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что поддерживает все военные операции в рамках конфликта с Ираном, проведенные при его участии, и готов повторить их в случае необходимости. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне на фоне попытки объявить ему импичмент, передает Reuters.

«Я поддерживаю каждую из этих операций. Я горжусь тем, что участвовал в их проведении, и повторил бы их хоть завтра», – сказал Хегсет.

Глава Пентагона назвал попытку объявить ему импичмент «фарсом» и «саботажем». По его мнению, подобные действия дают противникам США преимущество в информационном противостоянии. Хегсет также заявил, что военная операция против Ирана была необходима, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

10 ноября конгрессмен-республиканец Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета. Документ содержит восемь пунктов обвинения, три из которых связаны с действиями США против Ирана. По мнению Мэсси, министр нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив боевые действия без разрешения конгресса.

В тот же день президент США Дональд Трамп назвал Мэсси «полным неудачником». Американский лидер высоко оценил реакцию Хегсета на инициативу конгрессмена, заявив, что министр заслуживает высшей оценки с несколькими плюсами за отпор политическому оппоненту.

5 ноября CNN сообщил, что инициативу об импичменте готовы поддержать некоторые республиканцы. Они считают, что Хегсет убедил Трампа начать войну с Ираном, не подготовив стратегию выхода из конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь