Хегсет заявил о готовности повторить военные операции против Ирана «хоть завтра»

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что поддерживает все военные операции в рамках конфликта с Ираном, проведенные при его участии, и готов повторить их в случае необходимости. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне на фоне попытки объявить ему импичмент, передает Reuters.