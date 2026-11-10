Три сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от атак ВСУ

9 ноября Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА. Глава МАГАТЭ также призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».