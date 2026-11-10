Три сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от атак ВСУ
Трое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погибли за последние две недели в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, последней жертвой стала 56-летняя сотрудница сервисного подразделения станции. Она погибла в Энергодаре при ударе украинского беспилотника-камикадзе по движущемуся автомобилю.
Мирошник уточнил, что женщина стала 13-м работником ЗАЭС, погибшим с апреля 2026 г., и третьим сотрудником станции, погибшим за последние две недели.
Дипломат также напомнил о реакции руководства «Росатома» и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на произошедшее.
9 ноября Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА. Глава МАГАТЭ также призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что украинские силы фактически приступили к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС – ее персонала. Он призвал европейских лидеров обратить внимание на происходящее в Энергодаре и заявил, что атаки ставят под угрозу безопасность персонала, который обеспечивает работу атомной станции.