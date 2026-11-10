Дегтярев: Россия не будет снимать хоккейные сборные с международных турниров

Кроме того, Москва планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой взять на отдельный контроль ситуацию с допуском российских хоккеистов на международные соревнования. Речь идет, в частности, о позиции Канады, которая не хочет допускать россиян на молодежный чемпионат мира, а также Германии, выступающей против их участия в предстоящем чемпионате мира среди взрослых команд.