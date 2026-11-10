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Дегтярев: Россия не будет снимать хоккейные сборные с международных турниров

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия не намерена добровольно снимать свои хоккейные сборные с международных турниров, а ожидания такого решения от Москвы являются «апофеозом истерики». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью ИС «Вести».

По его словам, команды, которые откажутся выходить на матчи против российской сборной, будут получать технические поражения. Страны, препятствующие участию россиян в соревнованиях, в свою очередь, могут лишиться права проводить международные турниры, считает министр.

Дегтярев также раскритиковал заявления представителей Швеции о том, что матчи с российскими хоккеистами могут нанести им психологическую травму, назвав подобные утверждения «просто идиотизмом».

«Подобные заявления только показывают, что страны Скандинавии, примкнувшие к ним Прибалтика, а теперь и Канада – просто маргиналы мирового спорта», – заявил глава Минспорта.

Он подчеркнул, что российская сборная намерена доказывать свое превосходство непосредственно на льду.

Кроме того, Москва планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой взять на отдельный контроль ситуацию с допуском российских хоккеистов на международные соревнования. Речь идет, в частности, о позиции Канады, которая не хочет допускать россиян на молодежный чемпионат мира, а также Германии, выступающей против их участия в предстоящем чемпионате мира среди взрослых команд.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27, включая молодежный чемпионат мира.

Сборные Швеции, Финляндии, Дании, Латвии и Норвегии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира 2027 г., если на нем выступит российская команда.

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