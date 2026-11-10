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Главная / Политика /

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу партии «Яблоко»

Она касалась отмены регистрации списка на выборах в Госдуму
Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ отказался принимать к рассмотрению жалобу партии «Яблоко» на положения избирательного законодательства, примененные при отмене регистрации ее списка кандидатов на выборах в Госдуму. Жалоба не соответствует установленным законом требованиям допустимости, следует из определения КС.

Партия оспаривала нормы, регулирующие предвыборную агитацию, использование объектов интеллектуальной собственности и финансирование избирательных кампаний. По мнению заявителя, эти положения позволяют произвольно трактовать нарушения и отменять регистрацию партийных списков.

КС разъяснил, что само по себе размещение материалов на сайте партии в период избирательной кампании не делает их агитационными. Кроме того, положительные публикации о партии, размещенные третьими лицами, не доказывают ее причастности к их созданию. При этом использование скрытых источников финансирования может служить основанием для отмены регистрации списка, если соответствующие обстоятельства установлены судом.

Что будет дальше с «Яблоком»

Политика / Демократия

10 августа Верховный суд (ВС) РФ отменил регистрацию федерального списка «Яблока» по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения правил финансирования предвыборной кампании, проведения агитации и законодательства об интеллектуальной собственности.

Согласно мотивированному решению ВС, партия оплачивала публикации в соцсетях и мессенджерах вне избирательного фонда. Также суд установил поступление средств от лиц, получавших финансирование из иностранных источников.

17 августа Верховный суд оставил решение в силе, отклонив апелляцию «Яблока». Партия отвергла обвинения и заявила о намерении продолжить обжалование.

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