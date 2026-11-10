Конституционный суд отказался рассматривать жалобу партии «Яблоко»Она касалась отмены регистрации списка на выборах в Госдуму
Конституционный суд (КС) РФ отказался принимать к рассмотрению жалобу партии «Яблоко» на положения избирательного законодательства, примененные при отмене регистрации ее списка кандидатов на выборах в Госдуму. Жалоба не соответствует установленным законом требованиям допустимости, следует из определения КС.
Партия оспаривала нормы, регулирующие предвыборную агитацию, использование объектов интеллектуальной собственности и финансирование избирательных кампаний. По мнению заявителя, эти положения позволяют произвольно трактовать нарушения и отменять регистрацию партийных списков.
КС разъяснил, что само по себе размещение материалов на сайте партии в период избирательной кампании не делает их агитационными. Кроме того, положительные публикации о партии, размещенные третьими лицами, не доказывают ее причастности к их созданию. При этом использование скрытых источников финансирования может служить основанием для отмены регистрации списка, если соответствующие обстоятельства установлены судом.
10 августа Верховный суд (ВС) РФ отменил регистрацию федерального списка «Яблока» по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения правил финансирования предвыборной кампании, проведения агитации и законодательства об интеллектуальной собственности.
Согласно мотивированному решению ВС, партия оплачивала публикации в соцсетях и мессенджерах вне избирательного фонда. Также суд установил поступление средств от лиц, получавших финансирование из иностранных источников.
17 августа Верховный суд оставил решение в силе, отклонив апелляцию «Яблока». Партия отвергла обвинения и заявила о намерении продолжить обжалование.