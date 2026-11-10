Конституционный суд отказался рассматривать жалобу партии «Яблоко»

КС разъяснил, что само по себе размещение материалов на сайте партии в период избирательной кампании не делает их агитационными. Кроме того, положительные публикации о партии, размещенные третьими лицами, не доказывают ее причастности к их созданию. При этом использование скрытых источников финансирования может служить основанием для отмены регистрации списка, если соответствующие обстоятельства установлены судом.