Что будет дальше с «Яблоком»Коридор возможностей для этой партии максимально сузился, отмечают эксперты
У «Яблока» две главные организационные задачи на ближайший год: сохранить партию и обучить новое поколение партийцев, заявил «Ведомостям» член федерального политкомитета «Яблока» Иван Большаков.
«Чтобы сохранить регистрацию партии, нашим кандидатам необходимо в 2027 г. дойти до бюллетеня примерно в двух десятках регионов на муниципальных выборах. Для решения второй задачи мы активизируем наши образовательные программы», – сообщил он. По итогам прошедшей кампании 2026 г. в партию поступило порядка 16 000 заявок на вступление, преимущественно от молодых россиян, сказал он.
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