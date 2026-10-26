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Что будет дальше с «Яблоком»

Коридор возможностей для этой партии максимально сузился, отмечают эксперты
Юлия Малева
«Яблоко» удерживается в политической системе и участвует в выборах в Госдуму с 1993&nbsp;г.
«Яблоко» удерживается в политической системе и участвует в выборах в Госдуму с 1993 г. / Алексей Орлов / Ведомости

У «Яблока» две главные организационные задачи на ближайший год: сохранить партию и обучить новое поколение партийцев, заявил «Ведомостям» член федерального политкомитета «Яблока» Иван Большаков.

«Чтобы сохранить регистрацию партии, нашим кандидатам необходимо в 2027 г. дойти до бюллетеня примерно в двух десятках регионов на муниципальных выборах. Для решения второй задачи мы активизируем наши образовательные программы», – сообщил он. По итогам прошедшей кампании 2026 г. в партию поступило порядка 16 000 заявок на вступление, преимущественно от молодых россиян, сказал он.

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