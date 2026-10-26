Что будет дальше с «Яблоком»

«Чтобы сохранить регистрацию партии, нашим кандидатам необходимо в 2027 г. дойти до бюллетеня примерно в двух десятках регионов на муниципальных выборах. Для решения второй задачи мы активизируем наши образовательные программы», – сообщил он. По итогам прошедшей кампании 2026 г. в партию поступило порядка 16 000 заявок на вступление, преимущественно от молодых россиян, сказал он.