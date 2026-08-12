Как Верховный суд объяснил отмену регистрации «Яблока» на выборах в Госдуму

В этом решении не доказана связь контрагентов с избирательной кампанией «Яблока», считает руководитель аналитического центра партии Иван Большаков. «Есть бумага Росфинмониторинга о том, что некоторые контрагенты партии (то есть физические и юридические лица, оказывающие партии услуги по договорам) получали в 2021–2026 гг. некие иностранные средства. Что это за контрагенты, не уточняется, но этот термин охватывает, например, фирму, поставляющую воду в офис, или отель, которому иностранцы платят за проживание. И кто-то из них перечислил «Яблоку» средства на счет, а, следовательно, есть иностранное финансирование. Это какая-то странная логика», – сказал он «Ведомостям». Большаков подчеркнул, что в партии не знают, какие контрагенты перечислены в справке Росфинмониторинга, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении.