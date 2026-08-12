Как Верховный суд объяснил отмену регистрации «Яблока» на выборах в Госдуму«Ведомости» ознакомились с мотивированным решением по иску «Родины»
Верховный суд (ВС) пришел к выводу, что «Яблоко» допустило нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации, сказано в решении ВС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Суд 10 августа удовлетворил иск «Родины» об отмене регистрации федерального списка «Яблока». На подачу апелляции у партии есть пять дней с момента вынесения решения.
Что решил суд
«Участие политической партии в избирательной кампании при наличии выявленных нарушений законодательства о защите избирательных прав ведет к отступлению от конституционного принципа равенства перед законом и судом, ставит ее в привилегированное положение по отношению к другим избирательным объединениям, поощряя уклонение их от соблюдения норм законодательства о защите избирательных прав», – сказано в решении.
Необходимым условием равенства кандидатов и свободного формирования волеизъявления избирателей является прозрачное финансирование выборов, говорится в документе. «Использование политической партией помимо средств своего избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5% от установленной предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической партии, является основанием для отмены федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией», – утверждается в решении ВС.
«Родина» в своем иске указывала, что «Яблоко» расходует «значительные» средства на агитацию помимо средств избирательного фонда. С 27 июня по 6 августа истец выявил у оппонентов порядка 67 800 публикаций с признаками агитации с потенциальным охватом 527 млн пользователей. Это признак масштабного распространения предвыборной агитации различными лицами, стоимость которого составила бы более 33 млн руб., утверждали в «Родине». Распространение материалов иноагентами истец оценил в 15 млн руб., а распространение информации на зарубежных площадках – в 55 млн руб.
В суде «яблочники» заявили, что истец не представил доказательств заключения договоров с блогерами, платежных поручений и технических заданий. «Партия не согласовала и не заказывала эти публикации. Денег не перечисляла», – говорили юристы «Яблока».
Согласно требованиям ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» (регламентирует ограничения при проведении предвыборной агитации), значительная часть расходов, связанных с размещением на зарубежных платформах, не может быть оплачена из избирательного фонда. Этим же законом установлено, что при проведении агитации не допускается злоупотребление свободой массовой информации, указывает ВС. Несоблюдение политической партией ограничений, предусмотренных п. 1 или п. 11 ст. 56 указанного закона, также «является основанием для отмены регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией», решил суд.
Вопрос о контрагентах
В решении ВС также сказано, что законом «Об основных гарантиях избирательных прав» установлен круг лиц, которым запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды. Согласно п. 6 ст. 58, к ним относятся, например, иностранные государства и иностранные организации, лица без гражданства, международные общественные движения, несовершеннолетние. В случае если, например, кто-то из указанных лиц все-таки внес пожертвование, партия должна не позже чем через 10 дней со дня поступления средств вернуть их.
В ходе судебного разбирательства ЦИК представил сведения о финансировании кандидатов в депутаты Госдумы, полученные по запросу от Росфинмониторинга. Согласно ним, после назначения выборов в период с 9 июля по 2 августа 2026 г. на счет «Яблока» поступили пожертвования от лиц, являющихся «контрагентами» партии. Они получили в указанный период финансирование в размере 2,8 млн руб. из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и др. Контрагентами числятся 74 человека. Всего с апреля 2023 г. по август 2026 г. они, по данным ЦИК, получили на свои счета порядка 80 млн руб. от 310 иностранных лиц, в том числе из Германии, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции.
На судебном заседании председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия из предъявленных 2,8 млн руб. получила лишь 16 900 руб. – эта сумма, по его словам, скорее всего, образовалась из-за продажи иностранных акций. ВС указывает, что средства возвращены не были: «Таким образом, суду не представлено доказательств, подтверждающих возврат партией «Яблоко» и кандидатами добровольных пожертвований от лиц, не имеющих права осуществлять такое пожертвование».
В этом решении не доказана связь контрагентов с избирательной кампанией «Яблока», считает руководитель аналитического центра партии Иван Большаков. «Есть бумага Росфинмониторинга о том, что некоторые контрагенты партии (то есть физические и юридические лица, оказывающие партии услуги по договорам) получали в 2021–2026 гг. некие иностранные средства. Что это за контрагенты, не уточняется, но этот термин охватывает, например, фирму, поставляющую воду в офис, или отель, которому иностранцы платят за проживание. И кто-то из них перечислил «Яблоку» средства на счет, а, следовательно, есть иностранное финансирование. Это какая-то странная логика», – сказал он «Ведомостям». Большаков подчеркнул, что в партии не знают, какие контрагенты перечислены в справке Росфинмониторинга, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Интеллектуальная собственность
Верховный суд напомнил, как пленум ВС от 27 июня 2023 г. разъяснил, что к интеллектуальной собственности в том числе относятся объекты авторского права, использование которых может осуществляться третьими лицами только с разрешения правообладателя. При этом отсутствие запрета правообладателя, согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, не считается согласием.
ВС указывает: согласно постановлению пленума, при проведении агитации нужно доказать правомерность использования объектов чужой интеллектуальной собственности. «Судом установлено, что партией «Яблоко» при проведении предвыборной агитации использованы объекты авторских прав с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности», – говорится в решении Верховного суда.
По мнению истца, «яблочники» проводят предвыборную агитацию с нарушением законодательства из-за того, что используют в агитационных материалах и публикациях, «имеющих агитационный характер», фотографии, эмблемы, символику, строки стихотворений, материалы организаций (в том числе признанных иноагентами) и кадры из кинофильмов без согласия на это правообладателей, без указания авторов произведений и с нарушением права на неприкосновенность, следует из текста решения ВС.
Как писали ранее «Ведомости», в 40-страничном иске «Родины» утверждается, что:
отсутствуют ссылки на автора строк стихотворения «Пусть всегда будет солнце» (Льва Ошанина) в расшифровке видеоинтервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, опубликованной на сайте партии;
отсутствует согласие правообладателя на использование фразы «лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» в том же интервью;
отсутствует согласие правообладателя на распространение данных «Левада-центра» (признан иноагентом в РФ);
отсутствует согласие правообладателей на использование эмблем других партий в видеоинтервью с Явлинским.
Наличие во фразе общеупотребительных слов само по себе не означает, что фраза в является общеупотребительной и не является объектом авторского права. В этой связи довод «Яблока» о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными, не может быть признан состоятельным, сказано в решении суда.
С какими аргументами «Родины» ВС не согласен
Суд не согласен, что «Яблоко» нарушило закон об интеллектуальной собственности при использовании:
фотографии «После атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году»; она является официальным снимком армии США, но с момента публикации прошло более 80 лет, поэтому ее можно свободно использовать;
изображения голубей, поскольку «Яблоко» представило договор по оказанию дизайнерских услуг с индивидуальным предпринимателем на отрисовку «голубей мира»;
фотографии главы ЦИК Эллы Памфиловой и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, поскольку оно является не агитационным, а носит информационный характер.
Кроме того, Верховный суд не подтвердил, что многолетняя эмблема «Яблока» является результатом изменения работы Эль (Лазаря) Лисицкого – плаката «Клином красным бей белых», поскольку партия зарегистрировала товарный знак, действие которого длится до 2032 г.