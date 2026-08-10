Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму

Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в ГосдумуЕсли она не сможет обжаловать решение, в бюллетене останется 10 партий
Верховный суд (ВС) снял оппозиционную партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Соответствующий иск ранее подала партия «Родина» Алексея Журавлева, ВС постановил его удовлетворить. Решение в силу не вступило, «Яблоко» может обжаловать его в течение пяти дней.
«Верховный суд решил: административное исковое заявление партии "Родина" – удовлетворить, отменить регистрацию партии "Яблоко"», – огласил судья.
Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Например, «Яблоко» не получило согласия правообладателя на использование фразы «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» в одном из интервью. Более того, в логотипе «Яблока» представители «Родины» усмотрели копирование плаката «Клином красным бей белых» советского художника Эля Лисицкого.
Истец также посчитал, что «Яблоко» потратило на агитацию в интернете порядка 88 млн руб. вне фонда кандидатов. Среди прочих обвинений в адрес «Яблока» – экстремизм и пропаганда ЛГБТ
Представитель ЦИК на заседании в Верховном суде сообщил о предполагаемом иностранном финансировании партии, сославшись на данные Росфинмониторинга. Факты такого финансирования не были представлены общественности. Как заявил председатель московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале, речь идет о пожертвованиях из Армении и Грузии, которые были возвращены донорам. Один из защитников «Яблока» Гаджи Алиев указал на заседании, что иностранные средства поступали не самой партии, а отдельным гражданам России. Из указанной в документе суммы в 2,8 млн руб. эти граждане пожертвовали «Яблоку» только 16 900 руб.
Прокурор поддержал иск против «Яблока» и попросил Верховный суд снять партию с выборов. Он считает, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. При этом прокуратура не усмотрела в действиях «Яблока» экстремизма, поскольку довод об этом не подтверждается никакими доказательствами.
Защита «Яблока» и председатель партии Николай Рыбаков попросили отклонить иск «Родины» в полном объеме. После оглашения решения ВС представители «Яблока» заявили о намерении его обжаловать.
На фоне заседания 10 августа в Верховном суде ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, где «Яблоко» заняло вторую строчку из 11 возможных. Однако глава ЦИК Элла Памфилова допустила корректировки в бюллетене.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты соглашались, что иск «Родины» имеет шансы на удовлетворение. При этом восстановить список после утвердительного решения Верховного суда можно, но для этого необходима отмена решения апелляционной коллегии или президиума ВС. По версии электорального юриста Гарегина Митина, это маловероятно.
«Яблоко» столкнулось с резкой критикой со стороны политических сил, поддерживающих спецоперацию. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что партия не поддерживает политику укрепления российской государственности и не осуждает действия властей Украины, глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал представителей «Яблока» предателями, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с призывом признать партию «Яблоко» нежелательной организацией.
Главной претензией оппонентов «Яблока» является призыв кандидатов партии к немедленному заключению соглашения о прекращении огня на Украине.