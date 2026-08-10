Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму

Представитель ЦИК на заседании в Верховном суде сообщил о предполагаемом иностранном финансировании партии, сославшись на данные Росфинмониторинга. Факты такого финансирования не были представлены общественности. Как заявил председатель московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале, речь идет о пожертвованиях из Армении и Грузии, которые были возвращены донорам. Один из защитников «Яблока» Гаджи Алиев указал на заседании, что иностранные средства поступали не самой партии, а отдельным гражданам России. Из указанной в документе суммы в 2,8 млн руб. эти граждане пожертвовали «Яблоку» только 16 900 руб.