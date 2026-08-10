ЦИК внес все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму

10 августа Верховный суд рассматривает иск партии «Родина» (ее председатель Алексей Журавлев является депутатом Госдумы, входит во фракцию ЛДПР) об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Согласно иску «Родины», «Яблоко» не соблюдает ограничения, предусмотренные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Один из лидеров партсписка Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что ответчик получил документ вечером в пятницу, 7 августа. «Родину» в осуждении «Яблока» активно подержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».