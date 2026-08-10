ЦИК внес все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) включила все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму. В частности, речь идет и о «Яблоке», следует из трансляции заседания комиссии.
10 августа Верховный суд рассматривает иск партии «Родина» (ее председатель Алексей Журавлев является депутатом Госдумы, входит во фракцию ЛДПР) об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Согласно иску «Родины», «Яблоко» не соблюдает ограничения, предусмотренные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Один из лидеров партсписка Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что ответчик получил документ вечером в пятницу, 7 августа. «Родину» в осуждении «Яблока» активно подержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».
6 августа лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал решение о допуске оппозиционной партии «Яблоко» до выборов 2026 г. из-за позиции по Украине. В тот же день председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил «РИА Новости», что «Яблоко» не поддерживает политику укрепления российской государственности и не осуждает действия властей Украины.
Председатель «Родины» Алексей Журавлев назвал «Яблоко» предателями и унес стул главы «Яблока» Николая Рыбакова, когда тот отошел после жеребьевки. Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович после жеребьевки публично стал призывать партию отказаться от участия в выборах.