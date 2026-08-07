«Яблоко» подверглось серьезной критике после того, как стало вторым в бюллетене

Это партия, идущая против политического мейнстрима, так что торпедирование ее ожидаемо, но ирония заключается в том, что такой коллективный «накат» им может быть вполне на руку, отмечает электоральный юрист Антон Тимченко. Но лоялистскому контуру избирателей эта массированная атака ничего нового не сообщит, рассуждает он.