«Яблоко» подверглось серьезной критике после того, как стало вторым в бюллетене

«Яблоко» подверглось серьезной критике после того, как стало вторым в бюллетенеЭксперты оценили последствия таких действия оппонентов
«Яблоко» в течение суток после жеребьевки для определения порядка партий в бюллетене на думских выборах подверглось критике нескольких конкурентов. Партия «выбрала» вторую строчку следом за «Единой Россией» (ЕР), что позволило председателю Николаю Рыбакову заявить, что «реальные выборы – это либо ЕР, либо «Яблоко».
Первым свое возмущение участием «Яблока» в гонке выразил глава «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев – еще в ходе жеребьевки. Он назвал «яблочников» «предателями» и вынес из зала стул, на котором до этого сидел Рыбаков. Ведущий церемонии журналист ВГТРК Юрий Богданов спросил, зачем Журавлев это сделал. «Лишаем партию мандата», – отчеканил он.
Верховный суд Карелии 29 июля удовлетворил административный иск регионального отделения «Родины» и отменил постановление избиркома республики о регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в заксобрание. Поводом стало неверное оформление первого финансового отчета.
После, уже во время пресс-подходов партий, к Рыбакову подошел председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович и призвал либо отказаться от участия в выборах, либо поддержать патриотическую повестку. Он говорил все громче с увеличением числа журналистов вокруг.
Вечером присоединилась «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру «внимательно присмотреться к «Яблоку» и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям». По его словам, они «на протяжении многих лет» публично поддерживают позиции иноагентов по самым разным вопросам. 6 августа Миронов заявил ТАСС, что партия «не должна иметь возможность использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей».
О чем мечтают россияне
«Ведомости» направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру.
Эстафету подхватил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, партия не поддерживает политику укрепления российской государственности и не осуждает действия властей Украины. «Я не слышал от «Яблока» ни одного слова, ни осуждения, ни даже сочувствия тем, кто сейчас страдает», – сказал Зюганов «РИА Новости» 6 августа.
Высказался в соцсетях и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, «похабный Брестский мир, заключённый коммунистами 100 лет назад, сейчас хочет повторить партия «Яблоко», которая предлагает мир с укранацистским режимом».
«Новые люди» (НЛ) тоже не оставались в стороне – лидер партии Алексей Нечаев высказался еще 30 июля на форуме «Территория смыслов»: «Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», – иноагент, я обязан это сказать (он не числится в списке иноагентов. – «Ведомости») – вот он, например, просто врет». В пример он привел интерпретации новостей о премиях в Госдуме.
По мнению Рыбакова, своими нападками партии стараются доказать свою необходимость. «Мы с сочувствием смотрим на это», – сказал он «Ведомостям».
«Яблоко» – это инструмент внешнего вмешательства в российские выборы, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин 6 августа на круглом столе близкого к Кремлю ЭИСИ. С другой стороны, «Яблоко» намеренно подставляют под снятие с целью обвинить власти России в цензуре и в страхе перед так называемой «оппозицией», считает он.
Это партия, идущая против политического мейнстрима, так что торпедирование ее ожидаемо, но ирония заключается в том, что такой коллективный «накат» им может быть вполне на руку, отмечает электоральный юрист Антон Тимченко. Но лоялистскому контуру избирателей эта массированная атака ничего нового не сообщит, рассуждает он.
Впрочем, это не будет иметь значения, если дело дойдет до снятия партийного списка кандидатов с выборов, говорит эксперт. Список оснований для этого довольно обширный: например, нарушение в финансировании кампании или законодательства об интеллектуальной собственности, подкуп избирателей либо публичные призывы к экстремистской деятельности.
Административный иск с требованием снятия списка в суд может быть направлен до 9 сентября, указал Тимченко.
Правда, отмена регистрации чревата рисками для разгона различных интерпретаций ситуации в социуме, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По данным фонда «Общественное мнение» на 31 июля, электоральный рейтинг «Яблока» равняется 2%, проходной барьер – 5%. «Коммунисты России» и «Родина», скорее всего, используют эту тему для того, чтобы оставаться в информационной повестке, рассуждает политолог Константин Калачев.
Как распределятся голоса неопределившегося протестного электората, на который претендует и КПРФ, и НЛ, и «Яблоко», вопрос пока не решенный, результаты зависят и от партийных предложений, и от множества других факторов, которые сейчас невозможно учесть, говорит политконсультант Олег Бондаренко.