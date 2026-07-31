Почему ЦИК отказала в жалобе «Яблока» на выборы в Петербурге

Он напомнил о ранее вынесенном решении: «В доверенности не только те полномочия, о которых упомянул Виталий Михайлович [Исаков], имеются, в ней довольно широкая номенклатура полномочий, в том числе право на подписание итогового финансового отчета. Если бы доверитель и нотариус исходили из той логики, которую сейчас предлагает представитель “Яблока”, то вовсе не обязательно было бы вообще каким-то образом детализировать полномочия». Но «почему-то полномочия на подписание итогового финансового отчета по доверенности есть, а полномочия на подписание первого финансового отчета изъяты».