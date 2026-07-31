Почему ЦИК отказала в жалобе «Яблока» на выборы в Петербурге

Почему ЦИК отказала в жалобе «Яблока» на выборы в ПетербургеПартия намерена дойти до Верховного суда
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела первую жалобу, дошедшую до комиссии в электоральном цикле 2026 г. «Яблоко» обжаловало отказ в регистрации списка на выборы в заксобрание Санкт-Петербурга. Региональный избирком объяснил свое решение тем, что первый финансовый отчет партии подписал уполномоченный, в чьи полномочия это не входило. ЦИК оставил жалобу без удовлетворения.
«Объем полномочий, предоставляемых [финансовому уполномоченному] Максиму Бранкину, отличался от объема полномочий, который был делегирован ему съездом партии. Поэтому, находясь в ситуации, где надо поставить запятую в фразе «казнить нельзя помиловать», я вынужден публично сказать, что, к моему сожалению, именно, председатель партии Николай Игоревич Рыбаков в этой фразе сам поставил запятую на скорбное место», – сообщил член ЦИК Николай Левичев (представляет «Справедливую Россию»).
Зампред комиссии Николай Булаев напомнил, что Санкт-Петербург – это не единственный регион, где партия столкнулась со сложностями в регистрации списков из-за неверно сданных первых финансовых отчетов. Как писали «Ведомости» 28 июля, «яблочников» по этой же причине не зарегистрировали на выборах в парламент Тамбовской области и в горсовет Петрозаводска.
В Карелии список партии зарегистрировали, но после иска «Родины» верховный суд республики 29 июля регистрацию отменил. «Давайте поясним. Суд одного из субъектов РФ не согласился с позицией избирательной комиссии, которая партию зарегистрировала [...] и отменил ее решение по той доверенности, по которой мы сейчас вот так детально разбираемся с Санкт-Петербургом», – указал Булаев.
«Вы пытаетесь убедить, что какая-то заданность есть. А я вам говорю, заданность одна – неграмотная выдача доверенности, неграмотное подписание, [...] неграмотное оформление. Ничего другого здесь нет», – подчеркнул он.
На выборах в заксобрание Петербурга в 2021 г. «Яблоко» получило 9,15% голосов (на выборах в Госдуму в целом по России 1,34%). Партию в парламенте представляют два депутата: на данный момент это Ольга Штанникова (получила мандат Бориса Вишневского в 2024 г. после признания его иноагентом) и Дмитрий Анисимов (он получил мандат сложившего в 2026 г. полномочия руководителя фракции Александра Шишлова).
Петербург – один из ключевых регионов с точки зрения поддержки «Яблока». В 2011-2016 гг. депутатом заксобрания был сооснователь партии Григорий Явлинский. Сейчас фракции у «Яблока» есть в парламентах Карелии, Петербурга и Псковской области, что позволяет избираться в Госдуму без сбора подписей. Во всех этих регионах в сентябре пройдут выборы заксобраний.
Позиция «Яблока»
Юрист «Яблока» Виталий Исаков на заседании ЦИК напомнил, что после подачи документов в избирком Петербурга партию уведомили о найденной ошибке в подписи финансового отчета (это документ, подтверждающий, что на момент начала избирательной кампании у партии не было денег на счету).
«Финансовый отчет – это стартовая информация о том, что нет денег на начало кампании. То есть это не какой-то документ, благодаря которому избиратель может лучше осуществлять свои права или другие избирательные объединения чувствовать себя более защищенными. Это формальный документ, пустой документ. Нет объективной необходимости в этом документе», – акцентировал внимание он.
Исаков, цитируя доверенность, настаивал: «Яблоко» доверило Максиму Бранкину быть «уполномоченным представителем партии по финансовым вопросам на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга восьмого созыва и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий». Затем следует перечень из 13 полномочий, включая право «расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением указанных поручений».
После уведомления избиркома партия внесла «технические» коррективы в текст доверенности с помощью нотариуса и предоставила их в комиссию 22 июля. Он подчеркнул, что нотариально нового действия не совершалось, были внесены лишь исправления в уже имеющийся документ. 24 июля региональный избирком прислал ответ, отметив, что у «Яблока» уже нет возможности предоставить доверенность, поскольку сроки истекли 18 июля. «Избирательная комиссия Санкт-Петербурга требует от нас переместиться во времени и подменить документ», – сказал Исаков.
«Мы настаиваем на том, что если у нас в законе на комиссию возложена обязанность по ответственному подходу к исполнению возложенных функций, то комиссия должна была бы на следующий день после приёма документов известить об этом недостатке, а не тянуть до истечения срока на предоставление документов извещать о недостатке», – закончил выступление «яблочник».
Партия намерена обратиться с жалобой в Верховный суд.
Пояснения избиркома Петербурга
«В отличие от представителя избирательного объединения, я постараюсь основываться на буквальном смысле норм законодательства о выборах», – сообщил зампредседателя горизбиркома Петербурга Олег Зацепа.
Он напомнил о ранее вынесенном решении: «В доверенности не только те полномочия, о которых упомянул Виталий Михайлович [Исаков], имеются, в ней довольно широкая номенклатура полномочий, в том числе право на подписание итогового финансового отчета. Если бы доверитель и нотариус исходили из той логики, которую сейчас предлагает представитель “Яблока”, то вовсе не обязательно было бы вообще каким-то образом детализировать полномочия». Но «почему-то полномочия на подписание итогового финансового отчета по доверенности есть, а полномочия на подписание первого финансового отчета изъяты».
При этом представитель избиркома указал, что недочет можно было исправить. Например, партия могла бы выдать новую доверенность уполномоченному представителю или назначить на эту должность другого человека с корректным набором компетенций.
Таким образом, по его словам, «Яблоко» пытается всех убедить в том, что у полномочного представителя были необходимые полономочия, так как нотариус впоследствие внес соотвествующую оговорку в документ и и распространил ее действие на период с момента выдачи доверенности 3 июля. «То есть Санкт-Петербургская избирательная комиссия 15 июля, когда получила документы для регистрации, должна была неким образом догадываться, что существует в природе какая-то иная редакция доверенности, помимо той, которая имеется в распоряжении избирательной комиссии. Но это физически невозможно», – подчеркнул Зацепа.
Вывод ЦИК
Член Центризбиркома Евгений Шевченко отметил, что наличие у партий нескольких уполномоченных по финансовым вопросам само по себе обусловливает необходимость конкретизации полномочий отдельного лица в доверенности. В Петербурге «Яблоко» зарегистрировало двух финансовых уполномоченных.
«Хочу отметить, что партия абсолютно четко знает то, о чем я сейчас сказал. Ибо та информация и те документы, которые партия сдает на сегодняшний день в избирательные комиссии различных субъектов на выборы в заксобрания, показывает, что объем полномочий, выданных уполномоченным представителем по финансовым вопросам, в целом ряде регионов разнятся», – указал Шевченко.