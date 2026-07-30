«Яблоко» допустили на выборы в Госдуму: что это значит

«Яблоко» допустили на выборы в Госдуму: что это значитНа региональном уровне партия сталкивается с новыми проблемами
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список «Яблока» на выборах в Госдуму. Он поделен на 70 региональных групп, в нем 269 человек. «Яблоко» участвовало в выборах всех созывов Госдумы – с 1993 г. В поданном в ЦИК списке было 274 кандидата, но в ходе проверки пять человек выбыли: двое – по решению партии, один – по собственному заявлению.
Еще двух кандидатов исключила ЦИК: Егора Карпенкова (баллотировался в списке по Санкт-Петербургу) – в связи с наличием вида на жительство в Италии, Олега Шабалина (баллотировался в группе по Ростовской области) – из-за наличия гражданства Украины.
Первый номер списка «Яблока», председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков заявил, что у партии «иллюзий нет, но есть надежда». «Мы готовы к конструктивной работе с избирательными комиссиями всех уровней ради честных и открытых выборов», – сказал он. Регистрация на выборах – это доказательство наличия в обществе запроса на такой путь развития, сообщил «Ведомостям» председатель партии Николай Рыбаков.
Следом ЦИК зарегистрировала список «Родины». Ее председатель Алексей Журавлев переживал из-за допуска «Яблока».
«С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом <...> Ни разу никто из вас в Донбассе не был, не видел ни черта», – почти кричал он. Снизила градус напряжения глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что «понятие мира у партии [«Родина»] одно, у [«Яблока»] другое». «Пусть каждый найдет своего избирателя», – сказала она.
Допуск «Яблока» на выборы в Госдуму можно объяснить тремя причинами, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Во-первых, судя по всему, у ЦИК нет серьезных претензий к качеству подготовки документов. Во-вторых, действует фактор укорененности партии в федеральной политике, ведь «Яблоко» участвует в думских выборах без перерывов с 1993 г. И в-третьих, согласно соцопросам, у партии мало шансов на прохождение в парламент, отметил он. Во всяком случае, фиксируемая ФОМом поддержка «Яблока» по данным на 19 июля составляет 1%.
Где «Яблоку» отказали
Вокруг «Яблока» всегда существовала некая двусмысленность, порождающая две развилки сценариев принятия решений, говорит руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. С одной стороны, партия редко занимается экспансией [в сторону новой аудитории], а скорее удерживает свою, поэтому трудно представить, что она соберет всех избирателей, не согласных с курсом в отношении российско-украинского конфликта, отмечает он. А результат партии (условно 2–3%) позволит говорить, что это потолок поддержки противников спецоперации, предполагает эксперт.
C другой – партии дали легальное поле для ее лозунгов, отмечает Виноградов. Вряд ли государство готово финансировать политическую силу, которая предлагает подобные тезисы, говорит политолог Константин Калачев. При достижении 3% партия может рассчитывать на 152 руб. за каждый голос.
В некотором смысле «Яблоко» играет роль спойлера уже присутствующих в Госдуме «Новых людей» (хотя по центральным лозунгам их подходы различаются. – «Ведомости»), считает Калачев. «На внешнем контуре участие «Яблока» будет подаваться как свидетельство демократии и свободы, для внутренней аудитории будет важна интерпретация их результата в сентябре», – полагает он.
Лучший результат «Яблоко» получило на самой первой думской кампании в 1993 г. – 7,86% голосов. Через 10 лет партия набрала 4,30% и не прошла в парламент. С тех пор единственные выборы, где «Яблоко» получило больше 2%, – в 2011 г.