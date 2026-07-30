«Яблоко» допустили на выборы в Госдуму: что это значит

«С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом <...> Ни разу никто из вас в Донбассе не был, не видел ни черта», – почти кричал он. Снизила градус напряжения глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что «понятие мира у партии [«Родина»] одно, у [«Яблока»] другое». «Пусть каждый найдет своего избирателя», – сказала она.