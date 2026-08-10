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Прокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов

ЦИК заявила о наличии у партии иностранного финансирования
Ведомости

Прокурор поддержал иск против «Яблока» и попросил Верховный суд снять партию с выборов. Он заявил, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. Также он сослался на данные финансового мониторинга, передает корреспондент «Ведомостей».

При этом прокуратура заявила, что довод об экстремизме «Яблока» не подтверждается никакими доказательствами.

«Установлено, что на сайте было размещено интервью, оно носит агитационный характер. В период агитации использовался ряд результатов интеллектуальной деятельности, в том числе продуктов авторского права, не сопровождающихся [указанием] авторством», – сказал прокурор.

Ранее представитель ЦИК России в Верховном суде заявил о наличии иностранного финансирования у некоторых кандидатов партии. Росфинмониторинг выявил, что партия «Яблоко» получала финансирование через третьих лиц из США и Германии.

10 августа в Верховном суде рассматривается вопрос о снятии оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». При этом ЦИК включила в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму все 11 партий. Глава ЦИК Элла Памфилова допустила корректировки в бюллетене.

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