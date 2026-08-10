Прокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов

10 августа в Верховном суде рассматривается вопрос о снятии оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». При этом ЦИК включила в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму все 11 партий. Глава ЦИК Элла Памфилова допустила корректировки в бюллетене.