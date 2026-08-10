В ЦИК заявили о наличии у кандидатов «Яблока» иностранного финансирования

В ЦИК, как утверждается, внимательно подошли к изучению вопроса зарубежного финансирования кандидатов и обратились к Росфинмониторингу. 7 августа в ЦИК поступил ответ от службы о якобы получении иностранного финансирования некоторыми кандидатами из федерального списка «Яблока» в период с июля по август 2026 г.