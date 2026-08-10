В ЦИК заявили о наличии у кандидатов «Яблока» иностранного финансирования

В ЦИК заявили о наличии у кандидатов «Яблока» иностранного финансированияПартия получала его через третьих лиц из США и Германии
Представитель ЦИК России в Верховном суде, где рассматривается иск партии «Родина» к «Яблоку» о снятии с выборов в Госдуму последней, заявил о наличии иностранного финансирования у некоторых кандидатов партии. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В ЦИК, как утверждается, внимательно подошли к изучению вопроса зарубежного финансирования кандидатов и обратились к Росфинмониторингу. 7 августа в ЦИК поступил ответ от службы о якобы получении иностранного финансирования некоторыми кандидатами из федерального списка «Яблока» в период с июля по август 2026 г.
Как уточнил Росфинмониторинг, партия «Яблоко» получала финансирование через третьих лиц из США и Германии.
10 августа в Верховном суде рассматривается вопрос о снятии оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина», лидером которой является Алексей Журавлев. Он обвиняет «Яблоко» в иноагентстве. К критике также присоединились лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Вместе с тем, ЦИК включила 10 августа в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму все 11 партий, включая «Яблоко». Глава ЦИК Элла Памфилова при этом допустила корректировки в бюллетене.