Памфилова допустила корректировки в бюллетене на выборах в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила правок в бюллетене для выборов в Госдуму и попросила избиркомы не отдавать их в типографию. Об этом глава ЦИК сообщила на заседании комиссии.
«Не торопитесь, не торопитесь ни в коем случае, в типографию никуда не отправлять. Возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы, еще раз проверьте то, что есть», - заявила Памфилова (ЦИК ведет трансляцию на своем сайте).
Ранее ЦИК включила все 11 партий в федеральный избирательный бюллетень на выборах в Госдуму, включая «Яблоко».
10 августа Верховный суд рассматривает иск партии «Родина» об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Родину» возглавляет депутат Госдумы Алексей Журавлев, входящий во фракцию ЛДПР. В иске утверждается, что «Яблоко» нарушает ограничения, установленные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Один из лидеров списка «Яблока» Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что иск был получен вечером 7 августа. Инициативу «Родины» поддержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».