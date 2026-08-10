Памфилова допустила корректировки в бюллетене на выборах в Госдуму

10 августа Верховный суд рассматривает иск партии «Родина» об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Родину» возглавляет депутат Госдумы Алексей Журавлев, входящий во фракцию ЛДПР. В иске утверждается, что «Яблоко» нарушает ограничения, установленные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Один из лидеров списка «Яблока» Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что иск был получен вечером 7 августа. Инициативу «Родины» поддержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».