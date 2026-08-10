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Памфилова допустила корректировки в бюллетене на выборах в Госдуму

Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила правок в бюллетене для выборов в Госдуму и попросила избиркомы не отдавать их в типографию. Об этом глава ЦИК сообщила на заседании комиссии.

«Не торопитесь, не торопитесь ни в коем случае, в типографию никуда не отправлять. Возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы, еще раз проверьте то, что есть», - заявила Памфилова (ЦИК ведет трансляцию на своем сайте).

Ранее ЦИК включила все 11 партий в федеральный избирательный бюллетень на выборах в Госдуму, включая «Яблоко».

10 августа Верховный суд рассматривает иск партии «Родина» об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Родину» возглавляет депутат Госдумы Алексей Журавлев, входящий во фракцию ЛДПР. В иске утверждается, что «Яблоко» нарушает ограничения, установленные п. 1 и п. 1.1 ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Один из лидеров списка «Яблока» Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что иск был получен вечером 7 августа. Инициативу «Родины» поддержали все думские партии, кроме «Единой России» и «Новых людей».

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