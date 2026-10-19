В ЦИК рассказали о количестве снимаемых с выборов кандидатов

В ЦИК рассказали о количестве снимаемых с выборов кандидатовНа думской кампании 2026 года для этой процедуры использовались новые поводы, говорят эксперты
На выборах в Госдуму в 2026 г. после регистрации федеральных списков партий и одномандатников с кампании были сняты в общей сложности 379 человек, из них 330 – это списочники и еще 49 кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам. Об этом говорится в ответе Центризбиркома (ЦИК) на запрос «Ведомостей».
Больше всего снятых кандидатов оказалось у «Яблока» – 268 человек. Верховный суд 10 августа по иску «Родины» отменил регистрацию федерального списка партии на выборах. Еще 53 кандидата-списочника были исключены по решению самих партий. К этому прибегли 9 из 10 включенных в итоге в бюллетень политических сил, уточняется в ответе Центризбиркома. Исключением стала «Единая Россия» (ЕР).
Семь кандидатов от пяти партий (ЕР, «Справедливая Россия» (СР), «Новые люди» (НЛ), «Коммунисты России», Партия пенсионеров) сами написали заявления о снятии с выборов. Регистрация одного кандидата от СР была отменена по решению Верховного суда РФ, у одного кандидата от КПРФ регистрацию аннулировал ЦИК.
Всего в составе 10 федеральных списков на думской кампании 2026 г. зарегистрировали 2774 кандидата.
Девять партий лишились одномандатников: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, НЛ, «Яблоко», «Зеленые», «Родина», Партия прямой демократии. Из 49 снятых по округам шестеро написали личные заявления о снятии своей кандидатуры: по одному снялось из ЕР, СР, «Родины», два – от ЛДПР и четверо от «Яблока». 12 кандидатов отозвали сами партии: КПРФ и ЛДПР сняли по одному человеку, НЛ – четыре, «Зеленые» – шесть.
По решению суда сняли 23 кандидата: 22 яблочника и один кандидат от НЛ. Еще одному кандидату от «Яблока» регистрацию аннулировала окружная комиссия в связи с утратой пассивного избирательного права, регистрацию одного из кандидатов от «Родины» отменили в связи со смертью. Всего по одномандатным округам было зарегистрировано 1576 кандидатов, уточнили в ЦИК.
В этом электоральном цикле решений об отмене регистрации было много, в первую очередь за счет кандидатов от «Яблока», тогда как кандидатов от других партий снимали в редких случаях, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Наиболее распространенными основаниями были нарушение законодательства об интеллектуальной собственности и наличие иностранных финансовых инструментов, отмечает он. «Причем в последнем случае все объясняется нерасторопностью кандидатов», – уверен Митин.
В 2026 г. пространство неопределенного расширилось, а границы юридически безопасной активности – наоборот, сказал «Ведомостям» политконсультант Антон Тимченко. В этом контексте есть три показательные истории, связанные с новыми технологиями «сноса» с выборов по сравнению с кампанией 2021 г., считает он.
Во-первых, по словам эксперта, важна ситуация со снятием списка «Яблока»: речь шла об агитации сторонними лицами в пользу партии без указания на то, что это происходило по ее поручению, а также были претензии к финансированию «окрашенными иностранным элементом» деньгами. Во-вторых, стала распространенной ситуация с иностранными финансовыми активами, от которых кандидаты из-за санкций просто технически не могут избавиться, перечислил Тимченко.
В-третьих, была масштабно обкатана на будущее практика утраты кандидатами пассивного избирательного права из-за привлечения к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики – например, когда в соцсетях обнаруживался пост многолетней давности, отметил эксперт.
На выборах в Госдуму в 2021 г., как писали «Ведомости» со ссылкой на доклад главы ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия зарегистрировала 3828 кандидатов в составе партийных списков. Отсеяно было менее 10% кандидатов – 306 человек, выдвинутых на выборы, из них 79 – по решению ЦИК, а не партий и самих кандидатов. 6% из них были сняты с выборов из-за наличия иностранного гражданства, а 4% – из-за причастности к деятельности экстремистской организации.
По одномандатным округам на выборах в 2021 г. было зарегистрировано 2030 кандидатов, 10 из них после этого снялись сами. Итоговые 2010 кандидатов в округах представляли партии, еще 10 были самовыдвиженцами.
В 2026 г. причины снятия кандидатов различались в зависимости от того, кто ходатайствовал об этом, и от других обстоятельств. Например, НЛ отозвали с выборов политтехнолога Сергея Толмачева, выдвигавшегося по Рязанскому округу. В партии заявили «Коммерсанту», что такое решение кандидат принял по собственному желанию. Впрочем, как отмечал тогда источник «Ведомостей» в НЛ, партии не удалось согласовать кандидата. В процессе регистрации списка «Яблока» ЦИК исключил из федерального списка партии Владимира Болдырева, поскольку он не представил сведения о расходах по крупным сделкам, и этот недостаток комиссия сочла неустранимым.
Часть кандидатов партии отзывали еще до этапа регистрации (это в статистике ЦИК не учитывалось). Например, 10 июля Центризбирком снял с выборов кандидата от ЕР Алексея Грушина, баллотировавшегося по Московскому одномандатному округу в Татарстане. В ЕР назвали это решение техническим, поскольку кандидат не предоставил необходимые документы. По этому округу в Госдуму прошел представитель ЛДПР Руслан Юсупов.
Отдельная категория – кандидаты, регистрацию которых отменяли через суд по искам политических конкурентов. В частности, в Челябинской области суды отменили регистрацию пяти одномандатников от «Яблока» по претензиям к агитационным материалам. Среди оснований фигурировали использование произведения Бэнкси, фотографии академика Андрея Сахарова и других материалов без необходимого разрешения правообладателей. Регистрацию кандидата от КПРФ Николая Бондаренко в ЦИК аннулировали 7 сентября после того, как вступило в силу решение суда о привлечении его к административной ответственности по ст. 20.3 КоАПа – о демонстрации экстремистской символики.
«Ведомости» направили запросы в КПРФ, ЛДПР, НЛ, СР, партию «Зеленые» и «Яблоко».