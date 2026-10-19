В ЦИК рассказали о количестве снимаемых с выборов кандидатов

В 2026 г. причины снятия кандидатов различались в зависимости от того, кто ходатайствовал об этом, и от других обстоятельств. Например, НЛ отозвали с выборов политтехнолога Сергея Толмачева, выдвигавшегося по Рязанскому округу. В партии заявили «Коммерсанту», что такое решение кандидат принял по собственному желанию. Впрочем, как отмечал тогда источник «Ведомостей» в НЛ, партии не удалось согласовать кандидата. В процессе регистрации списка «Яблока» ЦИК исключил из федерального списка партии Владимира Болдырева, поскольку он не представил сведения о расходах по крупным сделкам, и этот недостаток комиссия сочла неустранимым.