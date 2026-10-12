Как изменились рейтинги парламентских партий после выборов

Как изменились рейтинги парламентских партий после выборовУ ряда из них поддержка выросла, а количество неопределившихся граждан сократилось
Ведущие социологические службы опубликовали первые электоральные рейтинги парламентских партий после выборов в Госдуму. По данным опроса ФОМа, проведенного со 2 по 4 октября, за «Единую Россию» (ЕР) готовы проголосовать 38% избирателей (показатель вырос на 1 п. п. с 13 сентября), за КПРФ – 15% (+5 п. п.), у ЛДПР – 9% (-1 п. п.), за НЛ – 8% (+2 п. п.), за «Справедливую Россию» (СР) – 3% (не изменился).
Кроме того, ФОМ фиксирует снижение числа тех, кто не стал бы участвовать в выборах с 13% до 9%, и уменьшение количества респондентов, затруднившихся ответить, с 16% до 11%.
По данным опроса АЦ ВЦИОМ, проведенного с 28 сентября по 4 октября, рейтинг ЕР составляет 31,9% (37,4% 11 сентября), КПРФ – 18,8% (13,1%), НЛ – 11,6% (10,4%), ЛДПР – 9,3% (9,9%), СР – 4,6% (4,5%).
Среди опрошенных ВЦИОМом количество затруднившихся уменьшилось с 10,7% до 7,2%, а число тех, кто не пошел бы на выборы, напротив, выросло с 6,7 до 9,3%. Выборка обоих опросов – 1600 человек.
На выборах в Госдуму ЕР получила 58,21% голосов, КПРФ – 13,47%, ЛДПР – 8,88%, НЛ – 7,82%, СР – 5,34%.
Представленные электоральные рейтинги являются абсолютно ожидаемыми и отражают классический для политической социологии эффект «поствыборного шлейфа», характеризующийся стабилизацией всей партийно-политической системы России, заявил «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР).
Завершение активной фазы кампании привело к инерционному росту показателей КПРФ и НЛ, которые успешно капитализировали статус главных бенефициаров протестного и умеренно-модернизационного полей, говорит он. ЛДПР сохраняет позиции в рамках своей традиционной ниши (9%), а СР (3–4,6%) демонстрирует тренд на стагнацию, балансируя на грани прохождения электорального барьера из-за размытия собственной повестки, считает Перминов.
Рост рейтинга ЕР у ФОМа обусловлен действием психологического эффекта «присоединения к большинству», когда колеблющиеся избиратели после оглашения итогов кампании стремятся солидаризироваться с победителем, полагает сенатор. «Ситуацию усиливает резкое снижение интенсивности оппозиционной риторики в медиапространстве, что уменьшает давление на характеристики антирейтинга партии», – сказал он.
Реальные электоральные показатели КПРФ еще выше, считает первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Но то, что АЦ ВЦИОМ и ФОМ показали «приближенные к реальности» результаты, «делает им честь», сказал он «Ведомостям».
Тему результатов КПРФ на встрече с президентом Владимиром Путиным и при подведении итогов выборов в Центризбиркоме поднимал и председатель ЦК Геннадий Зюганов, напомнил Афонин. Лидер коммунистов, в частности, возмущался показателями коммунистов на Северном Кавказе, которые «не умещаются ни в какие рамки».
Сейчас электоральные показатели НЛ в целом соответствуют результатам выборов в Госдуму, сообщил «Ведомостям» представитель партии. «После выборов мы не взяли паузу, а нарастили активность, особенно в регионах. Продолжаем проекты по борьбе с зависимостями и по активному долголетию <...> И главное – мы начали выполнять программу, с которой шли на выборы. Люди видят, что обещания не остались на бумаге, поэтому нам доверяют всё больше», – сказали собеседник.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР и СР.
После выборов электорат партий максимально мобилизовался и действие этого эффекта еще сохраняется, поэтому рейтинги большинства политических сил сегодня немного выше, чем перед выборами, полагает социолог Денис Волков. Для того же, чтобы корректно сравнивать результаты выборов с электоральным рейтингом, нужно пересчитывать данные от числа определившихся избирателей, добавил он. Тем, что выборы прошли недавно, объясняется и снижение числа неопределившихся – ко дню голосования большинство людей сделали свой выбор, отметил Волков.
ЕР заметна в том числе благодаря обсуждению формирования новых комитетов Госдумы, а КПРФ раскачивает информационную повестку с критикой результатов, отмечает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Чтобы очистить показатели от эффекта выборов, по его словам, нужно ознакомиться с замерами через 2–3 месяца.
Кроме того, после думской кампании СМИ и эксперты обсуждают целый ряд потенциально непопулярных мер и решений, обратил внимание политолог Константин Калачев. Поэтому информационная картина дня работает на КПРФ как главную оппозиционную партию, добавил он.