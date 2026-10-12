Как изменились рейтинги парламентских партий после выборов

Сейчас электоральные показатели НЛ в целом соответствуют результатам выборов в Госдуму, сообщил «Ведомостям» представитель партии. «После выборов мы не взяли паузу, а нарастили активность, особенно в регионах. Продолжаем проекты по борьбе с зависимостями и по активному долголетию <...> И главное – мы начали выполнять программу, с которой шли на выборы. Люди видят, что обещания не остались на бумаге, поэтому нам доверяют всё больше», – сказали собеседник.