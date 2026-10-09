Кого оппозиция отправит в руководство комитетов Госдумы

Кого оппозиция отправит в руководство комитетов ГосдумыЗаместителей председателей, скорее всего, утвердят на заседании 13 октября
Первое пленарное заседание Госдумы после региональной недели состоится 13 октября. Скорее всего, на нем будут утверждены заместители и первые заместители председателей комитетов, сообщили четыре собеседника «Ведомостей» в нижней палате. 12 октября соберется совет Госдумы.
В нижней палате девятого созыва 34 комитета вместо 32 в прошлом. В каждый из них своих представителей смогут делегировать только «Единая Россия» (ЕР) с фракцией из 350 депутатов и КПРФ (37). У ЛДПР (24), «Новых людей» (НЛ, 20) и «Справедливой России» (СР, 17) на все комитеты людей не хватит.
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