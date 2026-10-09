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Главная / Политика /

Кого оппозиция отправит в руководство комитетов Госдумы

Заместителей председателей, скорее всего, утвердят на заседании 13 октября
Юлия Малева
Евгений Мездриков
Должность заместителя не только строчка в резюме, но и другой статус для общения с исполнительной властью
Должность заместителя не только строчка в резюме, но и другой статус для общения с исполнительной властью / Алексей Орлов / Ведомости

Первое пленарное заседание Госдумы после региональной недели состоится 13 октября. Скорее всего, на нем будут утверждены заместители и первые заместители председателей комитетов, сообщили четыре собеседника «Ведомостей» в нижней палате. 12 октября соберется совет Госдумы.

В нижней палате девятого созыва 34 комитета вместо 32 в прошлом. В каждый из них своих представителей смогут делегировать только «Единая Россия» (ЕР) с фракцией из 350 депутатов и КПРФ (37). У ЛДПР (24), «Новых людей» (НЛ, 20) и «Справедливой России» (СР, 17) на все комитеты людей не хватит.

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