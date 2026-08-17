ВС оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

ВС оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в ГосдумуПартия снова отвергла обвинения и пообещала подать жалобу в президиум Верховного суда
Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу партии «Яблоко» и оставил без изменения решение от 10 августа о снятии партии с выборов в Государственную думу, назначенных на 20 сентября.
Решение о снятии «Яблока» с выборов вступило в законную силу. Партия «Яблоко» снова отвергла обвинения и заявила, что будет подавать жалобу в президиум ВС.
Верховный суд рассмотрел сразу две апелляционные жалобы политических партий – «Родины» и «Яблока» – на решение об отмене регистрации федерального списка последней на выборах.
Суд также отказался приобщить к материалам дела согласие Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, на использование композиции партией «Яблоко» и Григорием Явлинским в агитационных материалах.
10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина», потребовавшей снять «Яблоко» с выборов. Истец обвинял оппонентов в нарушении авторских прав при проведении агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Суд не усмотрел экстремизма в деятельности «Яблока», однако заявил о наличии нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации.
ВС принял к производству апелляционную жалобу «Яблока» 14 августа. Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что партия готовит иски о защите деловой репутации к председателю «Родины» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий, которые «выступили с клеветническими заявлениями» в адрес «Яблока».
В ходе суда Генпрокуратура РФ вслед за ЦИК поддержала решение о снятии «Яблока» с выборов. По словам прокурора, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отмене регистрации партии. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что основания принятого решения являются «законными и обоснованными». Причин для корректировки мотивировочной части решения суда по иску партии «Родина» прокуратура также не увидела.