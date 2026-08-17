ВС оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

В ходе суда Генпрокуратура РФ вслед за ЦИК поддержала решение о снятии «Яблока» с выборов. По словам прокурора, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отмене регистрации партии. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что основания принятого решения являются «законными и обоснованными». Причин для корректировки мотивировочной части решения суда по иску партии «Родина» прокуратура также не увидела.