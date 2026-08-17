Генпрокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов

Генпрокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборовРешение Верховного суда в ведомстве считают «правомерным»
Генпрокуратура РФ вслед за ЦИК поддержала решение о снятии партии «Яблоко» с выборов, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
По словам прокурора, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отмене регистрации партии. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что основания принятого решения являются «законными и обоснованными». Причин для корректировки мотивировочной части решения суда по иску партии «Родина» прокуратура также не увидела.
Суд также отказался приобщить к материалам дела согласие Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, на использование композиции партией «Яблоко» и Григорием Явлинским в агитационных материалах.
17 августа Верховный суд рассматривает сразу две апелляционные жалобы политических партий – «Родины» и «Яблока» – на решение об отмене регистрации федерального списка последней на выборах в Госдуму. 14 августа ВС принял к производству апелляционную жалобу «Яблока». Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что партия готовит иски о защите деловой репутации к председателю «Родины» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий, которые «выступили с клеветническими заявлениями» в адрес «Яблока».
Верховный суд на прошлой неделе удовлетворил иск «Родины» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. В «Яблоке» не согласились с решением суда и требуют полностью отменить решение.