Генпрокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов

Верховный суд на прошлой неделе удовлетворил иск «Родины» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. В «Яблоке» не согласились с решением суда и требуют полностью отменить решение.