Верховный суд принял апелляцию «Яблока» на решение о снятии с выборов

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации.