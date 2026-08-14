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Верховный суд принял апелляцию «Яблока» на решение о снятии с выборов

Максим Цуланов
Юлия Малева
Яна Суринская

Верховный суд России принял к производству апелляционную жалобу оппозиционной партии «Яблоко» на снятие федерального списка кандидатов с выборов в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.

До этого в партии сообщили, что председатель партии Николай Рыбаков подаст жалобу в 14:00 мск 14 августа. Заседание пройдет 17 августа.

Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что партия готовит иски о защите деловой репутации к председателю «Родины» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий, которые «выступили с клеветническими заявлениями» в адрес «Яблока».

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации.

В «Яблоке» не согласились с решением суда и требуют полностью отменить решение. В части финансирования из-за рубежа речь идет о семи пожертвованиях на общую сумму 16 900 руб., поступивших от россиян, получавших доходы из-за рубежа. Как заявляли в партии, получение пожертвований от таких граждан не запрещено законом.

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