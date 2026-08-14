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Суд рассмотрит апелляцию на снятие «Яблока» с выборов в Госдуму 17 августа

Максим Цуланов

Апелляцию на снятие «Яблока» с выборов рассмотрят 17 августа, сообщили в представительстве партии.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков подаст в Верховный суд апелляционную жалобу партии на решение о снятии с выборов сегодня, 14 августа.

Заседание, как ожидается, пройдет в 10:00 мск.

Верховный суд объяснил снятие «Яблока»

Политика / Демократия

Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» о снятии «Яблока» с выборов 10 августа. Суд счел оппозиционную партию виновной в нарушении авторских прав и предполагаемом иностранном финансировании. Суд и прокуратура не усмотрели в действиях «Яблока» экстремизма, поскольку довод об этом не подтверждается никакими доказательствами.

Как указали представители «Яблока», речь идет о семи пожертвованиях россиян на общую сумму 16 900 руб., поступивших из-за рубежа. Таких россиян определили в качестве «контрагентов», которые получили иностранные доходы за последние три года. Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков заявил, что получение пожертвований от таких граждан не запрещено законом, у партий нет обязанности проверять источник происхождения средств, как и нет возможности знать источник происхождения личных доходов граждан.