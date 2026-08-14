Суд рассмотрит апелляцию на снятие «Яблока» с выборов в Госдуму 17 августа

Как указали представители «Яблока», речь идет о семи пожертвованиях россиян на общую сумму 16 900 руб., поступивших из-за рубежа. Таких россиян определили в качестве «контрагентов», которые получили иностранные доходы за последние три года. Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков заявил, что получение пожертвований от таких граждан не запрещено законом, у партий нет обязанности проверять источник происхождения средств, как и нет возможности знать источник происхождения личных доходов граждан.