Верховный суд объяснил снятие «Яблока»Его решение оставляет вопросы по ведению агитации и финансированию избирательных кампаний
«Яблоко» получило мотивированное решение Верховного суда (ВС) об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму по иску «Родины». Суд, в частности, согласился с доводами истца о нарушении «Яблоком» законодательства об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. Решение вынесено 10 августа. У «Яблока» есть пять дней с этого момента на подачу апелляции. «Ведомости» изучили решение ВС.
Нарушение правил агитации
ВС подтвердил, что яблочники проводят предвыборную агитацию с нарушением законодательства, из-за того что используют в материалах и публикациях, «имеющих агитационный характер», фотографии, эмблемы, символику, строки стихотворений, материалы организаций (в том числе признанных иноагентами) и кадры из кинофильмов без согласия на это правообладателей. Такое отклонение от закона является основанием для снятия списка с выборов, говорится в решении ВС.
В частности, «Яблоку» вменяли в вину использование интервьюером в разговоре с основателем партии Григорием Явлинским фраз «Пусть всегда будет солнце» (Льва Ошанина) и «Лишь бы не было войны» (из пьесы Александра Володина «Пять вечеров»). Истцы утверждали, что партия не получила разрешения на использование этих произведений у правообладателей.
ВС отверг довод «Яблока» о том, что эти фразы являются общеупотребительными. Само наличие общеупотребительных слов, указал суд, не делает общеупотребительной всю фразу и не исключает ее из числа объектов авторского права.
Также ВС не согласился с тем, что интервью Явлинского – это личное мнение, которое не является агитацией, поскольку он, как настаивали в «Яблоке», не кандидат в депутаты Госдумы. В тексте решения подчеркивается, что он член партии и председатель ее федерального политического комитета, а его интервью размещено на официальном сайте «Яблока» и содержит признаки агитации.
Суд не согласился и с аргументом об использовании изображений, сгенерированных ChatGPT. Довод партии заключался в том, что искусственный интеллект не может быть объектом интеллектуальных прав. Также суд указал на отсутствие согласия правообладателей на использование данных «Левада-центра» (считается в России иноагентом), эмблем других партий и иллюстрации из фильма «Война и мир» 1967 г.
«Участие политической партии в избирательной кампании при наличии выявленных нарушений законодательства <...> ставит ее в привилегированное положение по отношению к другим избирательным объединениям, поощряя уклонение их от соблюдения норм законодательства о защите избирательных прав», – говорится в решении ВС.
Зарубежное финансирование
В ходе судебного разбирательства ЦИК представила суду сведения Росфинмониторинга о финансировании кандидатов в Госдуму. По данным ведомства, после назначения выборов, с 9 июля по 2 августа 2026 г., на счета контрагентов «Яблока» (в решении не уточняется, о ком идет речь) поступило 2,8 млн руб. из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и других стран. Речь идет о 74 людях. Глава «Яблока» Николай Рыбаков заявил в суде, что партия из указанных 2,8 млн руб. получила лишь 16 900 руб. – эта сумма, по его словам, могла сложиться из-за продажи контрагентами иностранных акций. ВС указывает, что средства возвращены не были.
С какими аргументами «Родины» ВС не согласен
Суд не согласился, что «Яблоко» нарушило закон об интеллектуальной собственности при использовании, в частности, фотографии «После атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 г.». Этот снимок принадлежит армии США, но с момента публикации прошло более 80 лет, поэтому его можно свободно использовать. Не является нарушением и изображение голубей на партийных платформах «Яблока», поскольку партия представила договор по оказанию дизайнерских услуг с индивидуальным предпринимателем на отрисовку «голубей мира». Не счел суд агитацией и фотографию главы ЦИК Эллы Памфиловой с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, отметив, что публикация носит информационный характер.
Кроме того, ВС не подтвердил, что многолетняя эмблема «Яблока» является результатом изменения работы Эль (Лазаря) Лисицкого – плаката «Клином красным бей белых», поскольку партия зарегистрировала товарный знак, действие которого длится до 2032 г.
Что говорят эксперты
Несмотря на то что ВС отклонил ряд аргументов «Родины», в том числе по предполагаемому экстремизму «Яблока» в агитации, по сути решение повторяет ключевые тезисы иска, считает юрист Иван Брикульский. Особенно заметно это в вопросе использования ИИ в агитации. «Родина» считала нарушением создание «Яблоком» изображения через ChatGPT. Партия возражала, что лицензия сервиса позволяет использовать такие материалы и сохраняет за пользователем соответствующие права. «Суд просто констатирует, что, по его мнению, допущено нарушение», – сказал Брикульский «Ведомостям».
Наиболее понятным является довод о нарушении авторских прав при агитации относительно интервью Явлинского, полагает юрист Антон Тимченко. Он соответствует сложившейся судебной практике, добавил он.
«Агитационный период для партии начинается со дня съезда, после этого ее материалы при наличии описанных в законе признаков признаются агитационными. Интервью опубликовано после съезда, признаки агитации там есть. Дальше дается оценка правомерности использованных в материале цитат. Аргумент о том, что Явлинский не является кандидатом, отвергается, поскольку он входит в руководящие органы партии, а сайт – ресурс избирательного объединения», – пояснил эксперт «Ведомостям».
Другие выводы суда, по его мнению, менее очевидны. В частности, вывод о наличии у партии иностранного финансирования основан на предположении, что пожертвования были сделаны за счет средств, ранее полученных донорами из-за рубежа. При этом, отмечает Тимченко, не ясно, по каким критериям определяется происхождение конкретных средств. «Если у лица на счету есть 1000 руб. и лицо получает эквивалентную сумму из-за рубежа, а затем пожертвовал ее, то как определить, на счет партии поступила допустимая тысяча или «окрашенная» в иностранные источники?» – рассуждает он.
Кроме того, «крайне важно отделять незаконную агитацию, которую вела партия, от агитации в отношении партии, которую по своему усмотрению вели другие лица», подчеркивает он.
Электоральные последствия снятия «Яблока» очевидны: часть тех избирателей, кто предполагал голосовать за них, переметнется к другим партиям или просто откажется от участия в выборах, говорит политолог Константин Калачев. Но на общем результате это особо не скажется, считает он.