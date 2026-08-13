Верховный суд объяснил снятие «Яблока»

В ходе судебного разбирательства ЦИК представила суду сведения Росфинмониторинга о финансировании кандидатов в Госдуму. По данным ведомства, после назначения выборов, с 9 июля по 2 августа 2026 г., на счета контрагентов «Яблока» (в решении не уточняется, о ком идет речь) поступило 2,8 млн руб. из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и других стран. Речь идет о 74 людях. Глава «Яблока» Николай Рыбаков заявил в суде, что партия из указанных 2,8 млн руб. получила лишь 16 900 руб. – эта сумма, по его словам, могла сложиться из-за продажи контрагентами иностранных акций. ВС указывает, что средства возвращены не были.