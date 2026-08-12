В ОП подготовили методичку для партийных наблюдателей при конфликтах на выборах

Авторы рекомендаций надеются, что представители партий не просто их посмотрят, но и возьмут себе на вооружение, сказал после обучающего семинара исполнительный директор НОМа Алексей Песков. «Уверенность в этом есть, потому что в продолжение соглашения, которое было заключено 4 августа, мы видим <...> что легитимность результата, доверие к выборам сегодня находятся в приоритете не только у ОП, но и у самих участников политической гонки», – подчеркнул он.