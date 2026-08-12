В ОП подготовили методичку для партийных наблюдателей при конфликтах на выборах

В ОП подготовили методичку для партийных наблюдателей при конфликтах на выборахИм предлагается не эскалировать ситуацию и поддерживать «законное решение» избирательных комиссий
Общественная палата (ОП) совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила рекомендации по поведению для наблюдателей восьми политических партий, заключивших с ОП 4 августа соглашение о сотрудничестве в ходе наблюдения за выборами 2026 г. Из 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму, не подписали соглашение только КПРФ, «Справедливая Россия» (СР) и «Яблоко» (его участие в выборах под вопросом – Верховный суд по иску «Родины» отменил 10 августа регистрацию федерального списка).
Содержание программы дополнено новыми блоками, связанными с алгоритмами конструктивного реагирования в случае конфликтов, методами выявления фейковой информации и работой наблюдателей по освещению хода выборов в социальных сетях, сообщили «Ведомостям» в НОМе.
Что делать наблюдателям
Согласно презентации, с которой ознакомились «Ведомости», в случае нарушений и провокаций наблюдатели должны «оперативно» фиксировать их на фото, видео или аудио и сообщать о случившемся в избирательный штаб партий. Решения по каждому деструктивному действию принимает участковая избирательная комиссия (УИК), а задача наблюдателя в этом случае – выявление нарушения и «поддержка законного решения членов комиссии», уточняется в материалах ОП и НОМа.
«Необходимо отслеживать, как меняется ситуация, реагирует ли избирательная комиссия на возможные проблемы, принимает ли меры для их устранения. Если речь идет о конфликтной ситуации, необходимо отслеживать, как она развивается, не вовлекаться в конфликт, фиксировать все противоправные действия других участников», – говорится в презентации.
Для того чтобы снизить напряжение на участке, наблюдатель должен использовать такую формулировку: «Давайте обсудим ситуацию спокойно. Я предлагаю разобраться в этом вопросе по закону».
В случае если наблюдатель сталкивается с принуждением, ему стоит сказать: «Я выполняю свои обязанности в соответствии с законом. Любая форма давления на наблюдателей является нарушением».
При угрозе удаления с участка нужно говорить: «Согласно закону, наблюдатель может быть удален только по решению суда. Я прошу зафиксировать основания для моего удаления в письменной форме».
Чтобы привлечь внимание к проблеме, наблюдателю предлагается сказать: «Прошу всех обратить внимание, что происходит попытка воспрепятствовать наблюдению со стороны отдельных лиц. Я фиксирую этот факт и сообщаю в общественный штаб».
Приводятся и алгоритмы взаимодействия с членами УИК. Вместо формулировок «Немедленно покажите мне документы!», «Вы нарушаете закон» и «Я знаю, что вы специально так делаете, чтобы сфальсифицировать результаты» следует говорить: «Прошу дать мне возможность ознакомиться с документами», «В ваших действиях может содержаться отклонение от законодательства. Прошу объяснить ваши действия», «Обращаю ваше внимание на возможное нарушение процедуры. Прошу объяснить ваши действия».
Замечания рекомендуется формулировать в виде вопросов и предложений, а не обвинений, поскольку это может снизить вероятность конфликта и повысить шанс на конструктивное решение.
Какие могут быть сложности на участке
В презентации приводятся примеры нарушений в период проведения голосования: массовое заполнение бюллетеней для голосования вне кабин для тайного голосования, фотографирование заполненных бюллетеней, выдача бюллетеней исключенным из списков голосующих избирателям, вброс бюллетеней, многократное голосование, волеизъявление по подложным документам, массовый вынос бюллетеней из помещений для голосования, фальсификация подписей, подкуп избирателей.
Наблюдателям указали, что в ходе процесса выборов могут случаться технические сбои и недочеты, которые не являются нарушениями. Они могут становиться «поводами для провокаций, написания жалоб и дестабилизации обстановки на участке при отсутствии реальных нарушений». К ним относятся технические сбои или поломка видеокамеры, непредумышленные ошибки в данных избирателей, техническое повреждение сейф-пакета, наличие брака в бюллетене или поломка в ящике для голосования.
Подготовили наблюдателей и к возможным провокациям и конфликтным ситуациям. Например, можно ожидать публичного выбрасывания бюллетеня, нарушений наблюдателями порядка съемки (ведение видео без уведомления УИК, съемка избирателей крупным планом, съемка документов), безосновательных требований повторного подсчета бюллетеней, склонения членов комиссий к неправильному заполнению протоколов, подачи большого количества жалоб, порчи пломб на ящиках, «постоянного перемещения» по участку, личностных конфликтов, непрерывных «придирок» и использования предметов в целях «неявной» агитации на участке (одежда с партийными эмблемами).
Авторы рекомендаций надеются, что представители партий не просто их посмотрят, но и возьмут себе на вооружение, сказал после обучающего семинара исполнительный директор НОМа Алексей Песков. «Уверенность в этом есть, потому что в продолжение соглашения, которое было заключено 4 августа, мы видим <...> что легитимность результата, доверие к выборам сегодня находятся в приоритете не только у ОП, но и у самих участников политической гонки», – подчеркнул он.
Оценка участников выборов и экспертов
ОП за долгие годы работы сформировала систему, методологическое ядро и практические подходы к подготовке наблюдателей, отметил по итогам семинара сенатор Сергей Перминов (ЕР). «В России задача легитимного результата является одной из основных, и привлечение широких слоев общественности к тому, чтобы решать эту задачу, чрезвычайно важно. Некоторые политические партии отказываются от подписания соглашений на полях ОП, от системного обучения своих наблюдателей. Это останется на их совести», – добавил он.
Предпринимается очередная попытка выстроить «сообщество управляемых наблюдателей», сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, в методичке формально говорится о законности, а по существу наблюдателю предлагается роль не самостоятельного контролера, а помощника УИК, который должен поддерживать решение комиссии, избегать жестких оценок и воспринимать многие тревожные сигналы как технические сбои или поводы для провокаций.
«Не хочется подозревать коллег в злом умысле или еще чем-то подобном, но иногда кажется, что эта работа похожа на игру в имитацию. Наблюдение на избирательных участках ведется с начала выборов в современной России», – сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от СР Николай Новичков. В партии в состоянии обеспечить наблюдение самостоятельно, без какой-либо координации, считает он.
Для борьбы «с настоящими беспредельщиками» указанные рекомендации – это детский лепет, а реальность куда жестче, когда выборы настоящие и страсти кипят, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. «Из наблюдения выхолащивается собственно контрольная составляющая. Раньше наблюдатель в первую очередь следил за тем, чтобы члены избиркома не нарушали закон, соблюдали все процедуры, и тем самым, создавая некоторые неудобства в работе комиссии, наблюдатели профилактировали комиссии от того, чтобы в расслабленном режиме упростить себе работу, создавая риски фальсификаций», – обратил внимание он. В итоге, по мнению эксперта, инструкции составлены не для контролеров за комиссиями, а для их «помощников на общественных началах».