Как думские партии готовят наблюдателей для выборов в Госдуму

Политолог Константин Калачев отмечает, что лучше всех систему наблюдения выстроили две партии – КПРФ и ЕР. Задача наблюдателей – легитимизировать процесс: наблюдатели ЕР с этим справляются, тогда как поиск нарушений – это скорее про наблюдателей КПРФ, уточнил он. «Из тех, кто готов активно и эффективно участвовать в процессе наблюдения, у кого для это есть ресурсы и подготовленные наблюдатели, я бы выделил НЛ», – добавил он.