Как думские партии готовят наблюдателей для выборов в Госдуму

Как думские партии готовят наблюдателей для выборов в ГосдумуЭто один из инструментов для контроля результата, отмечают эксперты
Парламентские партии с начала официального объявления выборов в Госдуму активно готовятся к предстоящей кампании. Помимо процедуры выдвижения кандидатов и заверения списков они занимаются отбором и обучением наблюдателей. Всего в организации выборов 2026 г. будет задействовано более 89 500 участковых избиркомов и 2891 территориальная избирательная комиссия, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей, сообщали на заседании ЦИК 18 марта.
«Единая Россия» (ЕР) планирует подготовить к работе по два наблюдателя на каждый из участков в стране, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов. «У регионов будет право самим распределять наблюдателей по участкам, исходя из целесообразности и конкурентного напряжения. Наблюдатели будут работать все три дня голосования», – сообщил он. Будет продолжаться и взаимодействие с общественными палатами федерального и региональных уровней, добавил Перминов.
ЛДПР уже приступила к формированию корпуса наблюдателей на выборы депутатов Госдумы, но их окончательное количество будет определено в августе, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. В начале сентября партия проведет всероссийский штаб наблюдателей ЛДПР, в рамках которого будет организовано обучение и завершится финальная подготовка, уточнила она. «Наши наблюдатели будут работать на избирательных участках по всей стране. Для нас важно обеспечить чистоту и прозрачность голосования, а при необходимости – защитить результат», – указала Кавшар.
Коммунисты намерены подготовить как минимум 150 000 партийных наблюдателей: кто-то из них будет работать в определенные дни, кто-то будет закрывать участки в течение всех трех дней выборов, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Партия задействует все ресурсы: например, помочь ей предлагается тем, кто ранее голосовал за КПРФ или оставлял свои данные на партийных ресурсах.
Кроме того, мобилизацией наблюдателей занимаются и медийные коммунисты: например, известный блогер Николай Бондаренко призывает своих сторонников подключиться к партийному наблюдению, на что активно откликается «многотысячная аудитория», сообщил Афонин. Наблюдатели работают на добровольных началах и как таковая плата за эту деятельность не предполагается, хотя в некоторых регионах партия компенсирует наблюдателям такси или организовывает сухпайки, уточнил он.
Общественные наблюдатели
«Новые люди» (НЛ) планируют закрыть наблюдателями 3/4 избирательных участков на все три дня выборов, сказал «Ведомостям» замруководителя фракции НЛ Владислав Даванков. Количество людей на участке зависит от его загруженности, добавил он. «Набирать наблюдателей, бригадиров и начальников штабов мы начали еще весной – первыми из думских партий. Продолжаем подготовку и обучаем, как действовать в сложных ситуациях», – сказал Даванков.
В «Справедливой России» (СР) также активно готовят партийных наблюдателей. «Мы формируем многоуровневый корпус: от региональных координаторов и юристов до наблюдателей на участках. Партия планирует задействовать наблюдателей во всех регионах нашей страны», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы. Наблюдатели будут работать в течение всех трех возможных дней голосования. «Система СР предусматривает цифровую координацию и оперативную правовую поддержку, чтобы работа наблюдателей была максимально эффективной – от первого до последнего часа работы каждого участка», – говорят в партии.
Институт партийных наблюдателей – неотъемлемая часть легитимности выборного процесса, говорит политконсультант Олег Бондаренко. Партийное наблюдение именно сейчас – один из немногих реально действующих механизмов контроля за голосованием, соглашается электоральный эксперт Аркадий Любарев. Традиционно лучше всего выстраивает систему наблюдения КПРФ, оценил он.
Политолог Константин Калачев отмечает, что лучше всех систему наблюдения выстроили две партии – КПРФ и ЕР. Задача наблюдателей – легитимизировать процесс: наблюдатели ЕР с этим справляются, тогда как поиск нарушений – это скорее про наблюдателей КПРФ, уточнил он. «Из тех, кто готов активно и эффективно участвовать в процессе наблюдения, у кого для это есть ресурсы и подготовленные наблюдатели, я бы выделил НЛ», – добавил он.
Подготовку наблюдателей у кандидатов на округах, как и в целом работу штабов, затрудняет неопределенность стратегии этой кампании по сравнению с 2021 г. и долгий процесс заверения и регистрации списков, отмечает один из депутатов Госдумы от ЕР. «Мы еще не открыли счет, я общий бюджет-то не знаю, не то что на наблюдателей», – сказал он.
Все пять думских партий прошли этап заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. После им предстоит пройти регистрацию.