Кто обеспечит международное наблюдение на выборах в Госдуму

Субъектами приглашения международных наблюдателей в соответствии с законодательством могут выступать президент, правительство, которые реализует эту функцию через МИД РФ, две палаты парламента и ЦИК, сказал «Ведомостям» член ЦИК Павел Андреев. Общественная палата и уполномоченный по правам человека, в свою очередь, могут давать рекомендации по тому, кого из представителей гражданского общества и правозащитников зарубежных стран стоит пригласить. «Каждый субъект направляет своим контрагентам приглашения на основе методических рекомендаций, которые принимает ЦИК. Палаты парламента в большей степени фокусируются на своих партнерах по парламентской линии. ЦИК – на партнерах из избирательных органов зарубежных стран», – отметил он.