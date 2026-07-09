Кто обеспечит международное наблюдение на выборах в Госдуму

Кто обеспечит международное наблюдение на выборах в ГосдумуПриглашения парламентским ассоциациям и избирательным комиссиям уже направили СФ и ЦИК
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы девятого созыва, которые пройдут в сентябре. Суммарно такие приглашения были разосланы 30 адресатам, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы верхней палаты.
Приглашения получили главы палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств. В их числе парламентское собрание Союза Белоруссии и России, парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, включает помимо РФ пять стран: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению, которая заморозила свое участие), Арабский парламент (объединяет 22 страны Лиги арабских государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Сирию) и Организация исламского сотрудничества (входит 57 государств), уточняется в сообщении пресс-службы СФ.
Требования к странам, которые приглашаются к наблюдению, понятные: независимость, объективность, признание суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права, сказал «Ведомостям» полномочный представитель СФ в ЦИК сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»). Предложение иностранным государствам принять участие в наблюдениях на выборах от главы СФ – «это значимая часть межпарламентского диалога и, несомненно, коллеги в наблюдении заинтересованы и примут самое активное участие», уверен он.
Субъектами приглашения международных наблюдателей в соответствии с законодательством могут выступать президент, правительство, которые реализует эту функцию через МИД РФ, две палаты парламента и ЦИК, сказал «Ведомостям» член ЦИК Павел Андреев. Общественная палата и уполномоченный по правам человека, в свою очередь, могут давать рекомендации по тому, кого из представителей гражданского общества и правозащитников зарубежных стран стоит пригласить. «Каждый субъект направляет своим контрагентам приглашения на основе методических рекомендаций, которые принимает ЦИК. Палаты парламента в большей степени фокусируются на своих партнерах по парламентской линии. ЦИК – на партнерах из избирательных органов зарубежных стран», – отметил он.
В зависимости от того, кто подтвердит свое присутствие, субъекты приглашения присылают в ЦИК пакеты документов на аккредитацию. Конечный срок по этой процедуре – 7 сентября.
ЦИК направил приглашения на международное наблюдение представителям 103 государств и 12 организаций, сообщала в ходе заседания комиссии 2 июля глава ЦИК Элла Памфилова.
Андреев уточнил, что ЦИК позвал наблюдателей из стран Глобального Юга (Азия, Африка, Латинская Америка) и соседей из СНГ. Приглашения получили, например, ассоциации избирательных органов, региональные и субрегиональные организации, занимающиеся вопросами организации выборов и международного наблюдения (например, Комиссия Африканского союза, который объединяет 55 стран Африки), отметил он. «Это самый широкий список стран от Белоруссии и Казахстана до ЮАР, от Индонезии и Филиппин до Перу и Мексики», – добавил член ЦИК. По данным на 2 июля, положительные ответы ЦИК получил от 43 стран, сообщала Памфилова.
Вполне возможно, что помимо дружественных стран приедут еще представители Турции и Сербии, предполагает председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. На выборах федерального уровня международные наблюдатели традиционно посещают разные регионы России, встречаются с представителями политических партий, избирательных комиссий, общественными штабами по наблюдению за выборами, сказал он «Ведомостям».
Вряд ли на предстоящих выборах будет намного больше международных наблюдателей, чем в 2021 г., поскольку вопрос безопасности стал еще актуальнее, чем ранее, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с процессом согласования иностранных миссий. На ЕДГ 2021 г. (выборы в Госдуму, региональные кампании и т. д.), по его словам, приезжали 245 наблюдателей из 59 стран и 10 международных миссий (исполком СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, ПАСЕ и др.).
Прочь из БДИПЧ ОБСЕ
Источник отметил, что в России нет прямого запрета на приглашение граждан из других государств, поэтому не исключено, что может приехать наблюдатель, например, из Великобритании. Также могут прибыть наблюдатели, состоящие в Международной ассоциации независимых электоральных экспертов (была создана в апреле 2026 г.), добавил собеседник.
«Присутствие международных наблюдателей, безусловно, важная часть прозрачности избирательного процесса», – сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). В этой связи Россия, «безусловно», пригласит «честных и объективных» иностранных экспертов из разных стран, которые смогут составить непредвзятое и неангажированное заключение о ходе проведения парламентской кампании, отметил он.
В первую очередь в качестве наблюдателей стоит ожидать, например, представителей стран – членов ЕАЭС и некоторых африканских государств, а также наблюдателей из Индии, Бразилии, Венесуэлы, предполагает электоральный юрист Гарегин Митин.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов