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ЦИК пригласил международных наблюдателей из 103 стран

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила приглашения для международного наблюдения на выборах в 103 страны. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Мы сейчас отправили уже приглашения, для того чтобы наши коллеги приняли участие в международном наблюдении, в 12 международных организаций и 103 страны мира», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале Памфилова сообщила, что пригласила представителей стран СНГ наблюдать за выборами в Госдуму. Она предупреждала, что избирательная кампания 2026 г. будет непростой, но комиссия готова к возможным вызовам.

Единый день голосования продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий, пять из них сейчас представлены в парламенте – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

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