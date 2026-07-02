ЦИК пригласил международных наблюдателей из 103 стран

Единый день голосования продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий, пять из них сейчас представлены в парламенте – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».