Памфилова пригласила представителей стран СНГ наблюдать за выборами в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова пригласила представителей избирательных органов стран СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму девятого созыва. Об этом она сказала, выступая на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
«В этом году будут выборы федеральные в Государственную думу девятого созыва. Это будет в сентябре, и я тоже приглашаю вас всех поучаствовать в наблюдении за тем, как они будут проходить», – сказала она (цитата по ТАСС).
Глава ЦИК подчеркнула, что предстоящая избирательная кампания будет непростой, но комиссия готова к возможным вызовам.
В сентябре 2026 г. в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Параллельно с этим состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов.