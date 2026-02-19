Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова пригласила представителей стран СНГ наблюдать за выборами в Госдуму

Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова пригласила представителей избирательных органов стран СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму девятого созыва. Об этом она сказала, выступая на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.

«В этом году будут выборы федеральные в Государственную думу девятого созыва. Это будет в сентябре, и я тоже приглашаю вас всех поучаствовать в наблюдении за тем, как они будут проходить», – сказала она (цитата по ТАСС).

Глава ЦИК подчеркнула, что предстоящая избирательная кампания будет непростой, но комиссия готова к возможным вызовам.

В сентябре 2026 г. в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Параллельно с этим состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов.

Читайте также:ЦИК ожидает кибератак и «информационного зомбирования» избирателей
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте