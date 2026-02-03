ЦИК ожидает кибератак и «информационного зомбирования» избирателей

ЦИК ожидает кибератак и «информационного зомбирования» избирателейВ комиссии готовы к призывам к пересмотру результатов и внедрению иноагентов в избиркомы
В преддверии выборов осенью 2026 г. – федеральных и региональных – Центризбирком (ЦИК) ожидает продолжения атак на избирательную систему и на электоральный суверенитет начиная от кибератак на критическую инфраструктуру и до «информационного зомбирования», обмана, введения в заблуждение избирателей и участников выборов. Об этом в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил член ЦИК Игорь Борисов.
По его словам, основная задача Запада – это провоцирование внутренних конфликтов и социального недовольства. «Это сегодня будет основным инструментом воздействия на наши выборы. У нас абсолютно нет никаких иллюзий», – подчеркнул он. Относительно спокойный 2025 год «недоброжелатели и враги» использовали для подготовки атак на российский электоральный суверенитет на предстоящих выборах в Госдуму, уверен Борисов, который не первый год говорит об этом.
В апреле истекут полномочия восьми составов избирательных комиссий субъектов и 626 ТИКов (это более 21% от общего числа). «Мы ожидаем, что попытки иностранного воздействия на наши выборы как раз начнутся с этих процедурных моментов. [Они] будут пытаться атаковать, дезинформировать, сорвать эти процессы либо будут пытаться ввести в состав этих избирательных комиссий лица, которым по закону запрещено туда входить», – опасается Борисов. Согласно ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагенты уже не могут быть членами комиссий.
В предыдущие выборные циклы глава ЦИК Элла Памфилова не раз жаловалась на «бюрократический терроризм»: например, в ходе кампании по выборам президента в 2024 г. в комиссию поступило 14 389 писем, из них реальных обращений по возможным настоящим нарушениям было 459. О том, что Запад готовится атаковать российскую избирательную систему в связи с предстоящими выборами, заявил и сенатор, председатель комиссии Владимир Джабаров. Мишенями будут и ДЭГ, и многодневное голосование – между днями голосования якобы будут подменены сейф-пакеты, предупреждали участники совещания.
Попытки вмешательства во внутренние электоральные процессы государства свойственны и для других стран, отмечает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Например, такие процессы, по его мнению, наблюдаются даже в США, а также в Новой Зеландии, Швеции, Венгрии, Израиле. «В Венгрии, например, существует управление по защите суверенитета страны, и оно активно готовится к апрельским [парламентским] выборам. Они наблюдают конкретные попытки вмешательства со стороны ряда европейских стран», – сказал эксперт «Ведомостям».
Масштаб ожидаемых провокаций немного преувеличен: опыт проведения выборов в условиях санкций и спецоперации не дает оснований для пессимистических прогнозов, ведь все прошлые атаки не привели к перебоям в работе участков или функционировании ГАС «Выборы» 2.0, говорит юрист Олег Захаров. Скорее стоит опасаться фейков и негативного контента, сделанного с помощью ИИ, но это сфера работы Роскомнадзора, а не ЦИК, отмечает он. Сохраняется вероятность сбоев в работе новой системы ГАС «Выборы» 2.0, но эти риски лежат в области внутренних неполадок, а не внешнего воздействия, ведь технически контур работы ГАС изолирован от интернета и внешней среды, отметил Захаров.
Единый день голосования пройдет в течение трех дней с 18 по 20 сентября (это основной день выборов). Всего в ходе электорального цикла планируется заместить около 23 000 мандатов, сказал Борисов. В организации кампании будут участвовать ЦИК, все 89 избирательных комиссий субъектов, 2891 ТИК, более 89 500 УИКов, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.