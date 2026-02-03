ЦИК ожидает кибератак и «информационного зомбирования» избирателей

Масштаб ожидаемых провокаций немного преувеличен: опыт проведения выборов в условиях санкций и спецоперации не дает оснований для пессимистических прогнозов, ведь все прошлые атаки не привели к перебоям в работе участков или функционировании ГАС «Выборы» 2.0, говорит юрист Олег Захаров. Скорее стоит опасаться фейков и негативного контента, сделанного с помощью ИИ, но это сфера работы Роскомнадзора, а не ЦИК, отмечает он. Сохраняется вероятность сбоев в работе новой системы ГАС «Выборы» 2.0, но эти риски лежат в области внутренних неполадок, а не внешнего воздействия, ведь технически контур работы ГАС изолирован от интернета и внешней среды, отметил Захаров.