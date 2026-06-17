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Выборы наступят и пройдут

Вовлеченные кандидаты и усталые избиратели
Михаил Виноградов , президент фонда «Петербургская политика»

Предрешенности – поскольку избирательную кампанию трудно назвать главным событием года. Трудно найти тех, кто надеется прийти в сентябре на участки и всем все показать. Будь то свою любовь к власти или свой праведный гнев.

Будем откровенны, о выборах обывателям, как правило, вообще не слишком известно. А на фоне текущих событий (боевые действия, интернет, охлаждение экономики) трудно представить, что все кандидаты смогут избирателей заинтересовать и мотивировать.

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