Выборы наступят и пройдут

Выборы наступят и пройдутВовлеченные кандидаты и усталые избиратели
Предрешенности – поскольку избирательную кампанию трудно назвать главным событием года. Трудно найти тех, кто надеется прийти в сентябре на участки и всем все показать. Будь то свою любовь к власти или свой праведный гнев.
Будем откровенны, о выборах обывателям, как правило, вообще не слишком известно. А на фоне текущих событий (боевые действия, интернет, охлаждение экономики) трудно представить, что все кандидаты смогут избирателей заинтересовать и мотивировать.
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