Матвиенко пригласила зарубежных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.
Приглашения получили главы палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств. В их числе Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Арабский парламент и Организация исламского сотрудничества.
Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. Избирателям предстоит определить состав нижней палаты парламента по одномандатным округам и федеральным партийным спискам.
8 июля ЦИК приняла от партии «Справедливая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. До этого документы для участия в выборах в Госдуму в ЦИК из парламентских партий уже представили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Новые люди».
7 июля также стало известно, что ЦИК выявила ошибки в документах Партии пенсионеров вслед за партией «Яблоко». В федеральном списке партии комиссия обнаружила 28 неточностей при 268 выдвинутых кандидатах, еще пять замечаний касаются документов 108 кандидатов по одномандатным округам. Исправить недостатки партия должна до 9 июля.