Матвиенко пригласила зарубежных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму

8 июля ЦИК приняла от партии «Справедливая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. До этого документы для участия в выборах в Госдуму в ЦИК из парламентских партий уже представили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Новые люди».