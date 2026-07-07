«Новые люди» сдали в ЦИК документы для думских выборов

«Новые люди» сдали в ЦИК документы для думских выборовЭтот этап прошли уже четыре из пяти парламентских партий
«Новые люди» (НЛ) стали четвертой парламентской партией, сдавшей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации на выборы в Госдуму по итогам предвыборного съезда. В отличие от других партий, НЛ не сразу занесла коробки с документами в здание ЦИК, а провела перед этим уличное шествие со своими кандидатами.
К ЦИКу приехала вся первая тройка предвыборного списка: председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Кроме них, были и другие депутаты из фракции НЛ: Александр Демин (возглавляет список по Свердловской области и идёт по одномандатному округу там же), Ярослав Самылин (возглавляет столичный список НЛ), Ксения Горячева (ведёт региональную группу по Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях), Роза Чемерис (возглавляет группу по Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областям и Карелии), Георгий Арапов (Красноярский край, Иркутская область и Бурятия). Также в первом ряду шел солист группы «Корни» Александр Бердников – он баллотируется по одномандатному округу в Москве.
В руках депутаты и кандидаты несли коробки с документами и таблички с надписями «Россия для жизни», «Сила в любви», «Сила в людях» и др.
В этом году НЛ подошли к подготовке документов более тщательно, чем пять лет назад (в 2021 г. у партии была первая думская кампания), сказал Нечаев. Для страны в целом выборы еще более важное событие, чем для участников выборов, отметил он. «Партии бывают разные, позиции, части спектра. А Россия у нас одна. Поэтому будут попытки ссорить партии между собой, но, думаю, не дождутся!» — заявил Нечаев. Он поблагодарил комиссию за помощь и «ровное отношение ко всем партиям».
Документы у НЛ приняла член ЦИК Василина Кулиева, делегированная в комиссию от ЛДПР. Комиссия в течение недели обязана их заверить при отсутствии ошибок. После этого начнется процесс регистрации кандидатов.
«Хотели бы пожелать вам удачи и сдать так же хорошо документы, как вы провели съезд. Подтверждаю, что съезд прошел в соответствии с законом», – сказала Кулиева.
В федеральный список НЛ (поделен на 37 региональных групп) попали все избранные от партии депутаты нижней палаты парламента за исключением Владимира Плякина, то есть 12 человек, писали «Ведомости» по итогам партийного съезда 1 июля. Всего НЛ выдвинула 382 кандидата.
Из парламентских партий уже подали документы в ЦИК «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и НЛ.