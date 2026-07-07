«Новые люди» сдали в ЦИК документы для думских выборов

В этом году НЛ подошли к подготовке документов более тщательно, чем пять лет назад (в 2021 г. у партии была первая думская кампания), сказал Нечаев. Для страны в целом выборы еще более важное событие, чем для участников выборов, отметил он. «Партии бывают разные, позиции, части спектра. А Россия у нас одна. Поэтому будут попытки ссорить партии между собой, но, думаю, не дождутся!» — заявил Нечаев. Он поблагодарил комиссию за помощь и «ровное отношение ко всем партиям».