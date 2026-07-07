«Новые люди» завершили выдвижение кандидатов в Госдуму
Партия «Новые люди» официально завершила процесс выдвижения кандидатов на выборах 2026 г., передает корреспондент «Ведомостей».
Представители партии 7 июля доставил в ЦИК коробки с подписями за кандидатов.
В Госдуму от «Новых людей» пойдут: глава партии Алексей Нечаев, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты и мэры Москвы Владислав Даванков. В список (поделен на 37 региональных групп) попали все избранные от партии депутаты нижней палаты парламента за исключением Владимира Плякина, то есть 12 человек, отмечали «Ведомости».
20 марта ВЦИОМ опубликовал статистику, согласно которой «Новый люди» вышла на второе место по уровню поддержки населением. Тогда рейтинг партии составил 10,7%, прибавив 1,2 п. п. за неделю. На первом месте остается «Единая Россия» с 30,6% голосов (-1,5 п. п.), а на третьем – ЛДПР с 9,7%. В апреле партия увеличила отрыв от ЛДПР и КПРФ, получив поддержку в 12,3%.
6 июля выдвижение кандидатов завершила правящая партия «Единая Россия». Среди кандидатов в Госдуму – министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин.