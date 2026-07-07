«Новые люди» завершили выдвижение кандидатов в Госдуму

20 марта ВЦИОМ опубликовал статистику, согласно которой «Новый люди» вышла на второе место по уровню поддержки населением. Тогда рейтинг партии составил 10,7%, прибавив 1,2 п. п. за неделю. На первом месте остается «Единая Россия» с 30,6% голосов (-1,5 п. п.), а на третьем – ЛДПР с 9,7%. В апреле партия увеличила отрыв от ЛДПР и КПРФ, получив поддержку в 12,3%.