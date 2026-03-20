«Новые люди» вышли на второе место по уровню поддержки
Партия «Новые люди» вышла на второе место по уровню поддержки населением, следует из данным опроса, который проводили в аналитическом центре ВЦИОМ.
Рейтинг партии составил 10,7%, прибавив 1,2 п. п. за неделю. На первом месте остается «Единая Россия» с 30,6% голосов (-1,5 п. п.), а на третьем – ЛДПР с 9,7%. Партия потеряла 0,4 п. п. за неделю и потеряла второе место в рейтинге.
На четвертом месте КПРФ с рейтингом 9,2% (-0,1 п. п. за неделю), а затем «Справедливая Россия» – 5,3% (-0,1 п. п.). За непарламентские партии проголосовали бы 9,6% россиян (+0,9 п. п.), а от участия на выборах отказываются 12,6% респондентов (+0,6%).
На прошлой неделе «Новые люди» обогнали КПРФ и получили третье место в рейтинге.
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину составляет 76,7%, показатель за неделю стал ниже на 0,6 п. п. Его деятельность на посту одобряют 72% россиян, что на 0,9 п. п. меньше, чем на прошлой неделе.
ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.