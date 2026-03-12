ВЦИОМ назвал «Новых людей» третьей парламентской силой по уровню поддержки

Такой рост рейтинга в партии видят впервые с 2021 г. Опрос ВЦИОМ (проводился 2–7 марта), по словам представителя НЛ, фиксирует поддержку сразу после съезда, прошедшего 5 марта в Санкт-Петербурге, где была представлена обновленная программа партии. «Ее основа – это возвращение к нормальности и борьба с избыточными запретами. Мы отвечаем на главные проблемы: постоянный страх новых запретов, наказаний и штрафов», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе НЛ. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным накануне отчета правительства перед Госдумой в феврале лидер партии Алексей Нечаев предложил провести 2026 г. без запретов, напомнили в НЛ, и «это откликается людям».