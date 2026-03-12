ВЦИОМ назвал «Новых людей» третьей парламентской силой по уровню поддержки

ВЦИОМ назвал «Новых людей» третьей парламентской силой по уровню поддержкиРезультаты опроса представлены через неделю после съезда в Санкт-Петербурге
«Новые люди» (НЛ) впервые заняли третье место в электоральном рейтинге парламентских партий по опросам Аналитического центра ВЦИОМ, обогнав КПРФ. Согласно его данным, опубликованным 13 марта, уровень поддержки партии составляет 9,5% (+0,4 п. п. за последнюю неделю). За «Единую Россию», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, скорее всего, проголосовали бы 32,1% респондентов (+0,3 п. п.), за ЛДПР – 10,1% (-0,1 п. п.), за КПРФ – 9,3% (-0,8 п. п.), за «Справедливую Россию» – 5,4% (-0,7 п. п.).
При этом, по данным Фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг «Новых людей» держится в среднем на уровне 4–5%, что лишь на 1 п. п. больше, чем у «Справедливой России» – их позиции колеблются в диапазоне 3–4%. За «Единую Россию», по данным за 27 февраля – 1 марта, в ближайшее воскресенье готовы были бы проголосовать 36% россиян.
НЛ впервые прошла в Госдуму в 2021 г. – спустя 1,5 года после своего создания. Партия получила 5,32% голосов и сформировала фракцию из 13 человек – все прошли по списку. Позже к ней присоединились одномандатники Олег Леонов и Дмитрий Певцов. За последние полгода НЛ вошла в группу партий «второго эшелона», которые претендуют на второе место в Госдуме, отмечала эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева 11 марта на круглом столе прокремлевского Экспертного института социальных исследований.
По ее словам, три партии – ЛДПР, КПРФ и НЛ – «идут ноздря в ноздрю». После прохождения в Госдуму рейтинг поддержки самой молодой парламентской силы сохранялся на уровне 6–7%, но с 2025 г. он стал расти и достиг стабильного уровня 8–9%, уточняла Григорьева.
Такой рост рейтинга в партии видят впервые с 2021 г. Опрос ВЦИОМ (проводился 2–7 марта), по словам представителя НЛ, фиксирует поддержку сразу после съезда, прошедшего 5 марта в Санкт-Петербурге, где была представлена обновленная программа партии. «Ее основа – это возвращение к нормальности и борьба с избыточными запретами. Мы отвечаем на главные проблемы: постоянный страх новых запретов, наказаний и штрафов», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе НЛ. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным накануне отчета правительства перед Госдумой в феврале лидер партии Алексей Нечаев предложил провести 2026 г. без запретов, напомнили в НЛ, и «это откликается людям».
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко (работал с партией) объясняет опубликованные ВЦИОМ показатели новым этапом запроса на обновление политических элит. По его мнению, партия по-прежнему выглядят «свежим предложением» по сравнению с идеологизированными конкурентами [КПРФ и ЛДПР] за второе место.
НЛ смогла обрести свое лицо и найти верный тон с прослойкой городского образованного электората, предложив ему набор прогрессистских идей, продолжает политолог Илья Ухов. «Партия и позиционирует себя, и представляет интересы людей, которые мыслят в терминах социально-экономического развития, технологического развития с особым вниманием к человеческому капиталу», – сообщил он «Ведомостям».
«Новым людям» удалось добиться наибольшего процента авторских и соавторских законопроектов в восьмом созыве, говорил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на съезде партии 5 марта. Фракция внесла 525 законопроектов. Из них 230 были приняты парламентским большинством, что составляет 43,8%. У фракции КПРФ этот показатель составил 41,3%, у «Справедливой России» – 35,2%, у ЛДПР – 31,6%.