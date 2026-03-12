Почему эксперты отнесли «Новых людей» к претендентам на второе место

Почему эксперты отнесли «Новых людей» к претендентам на второе местоУ самой молодой парламентской партии заканчивается первый думский срок
За последние полгода «Новые люди» (НЛ) вошли в группу партий «второго эшелона», которые претендуют на второе место в Госдуме: согласно февральским замерам аналитического центра ВЦИОМ, электоральный рейтинг НЛ равен 9%, тогда как у КПРФ и ЛДПР – около 10%, т. е. отставание – в рамках статистической погрешности. Об этом на круглом столе прокремлевского Экспертного института социальных исследований заявила эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева.
«Можно сказать, что все три партии идут ноздря в ноздрю. <...> В первый парламентский цикл партия превратилась из политического новичка в устойчивую и значимую политическую силу», – отметила она. Григорьева напомнила, что после прохождения в Госдуму рейтинг поддержки партии сохранялся на уровне 6–7%, но с 2025 г. он стал расти и достиг стабильного уровня 8–9%.
По данным Фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг «Новых людей» держится в среднем на уровне 4–5%, что лишь на 1 п. п. больше, чем у «Справедливой России» – их позиции колеблются в диапазоне 3–4%. За «Единую Россию», по данным за 27 февраля – 1 марта, готовы были бы проголосовать в ближайшее воскресенье (так звучит стандартный вопрос респондентам) 36% россиян.
За КПРФ отдали бы свой голос 8% избирателей, за ЛДПР – 9%.
В ЛДПР «Новых людей», «безусловно», не считают своими конкурентами за второе место на грядущих выборах в Госдуму, заявила «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. «Декларируемая поддержка граждан, на которую опираются все социологические исследования, в том числе и проводимые ВЦИОМом, и реальная поддержка избирателей, то есть электоральный результат – это две принципиально разные вещи», – убеждены в ЛДПР. Партийным успехом стоит считать число депутатских мест, а не электоральный запрос, подчеркнула Кавшар.
«Ведомости» также направили запрос в КПРФ.
В АЦ ВЦИОМ рост поддержки «Новых людей» объясняют их ориентацией на разные целевые аудитории. Возрастной портрет избирателя НЛ выглядит так: 24% – люди в возрасте 25–34 лет, 23% – 35–44, 20% – 18–24, 18% – 45–59 и 15% – электорат от 60 лет и старше.
Второй фактор – это повышение видимости партии в информационном пространстве. Рост информированности граждан о деятельности партийцев с января по февраль 2026 г. вырос на 12% и составил 27%, следует из данных опросов. Из них 13% характеризовали «Новых людей» с положительной стороны, 4% – с отрицательной, а 10% сочли полученную информацию неоднозначной, отмечают во ВЦИОМе.
Партийный съезд
При этом допускает голосование за партию 31% граждан, тогда как не допускают – 50%. Задача «Новых людей», по словам Григорьевой, – заниматься мобилизацией электората, усиливать месседжи и мотивацию голосования именно за них.
Партию поддерживают те, кто, во-первых, выступает за развитие страны, во-вторых, те, кто выступает за гражданские свободы, и в-третьих, люди, которые поддерживают модернизацию, инновации, выступая за современную страну. НЛ стала первой партией на правом фланге, которая отказалась от западничества, это системно-патриотическая партия, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко (сотрудничал с партией).
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что партия «не гонится за местом». По его словам, в 2023 г. среди россиян было полное непонимание того, куда идет страна дальше, в 2024 г. был большой запрос на перемены, 2025 год стал годом против запретов, а сейчас среди людей «полная апатия», очень многие «просто не реагируют ни на какие сообщения». Именно их надо «разбудить», настаивает Даванков. Примерно с таким же месседжем партия шла и на выборы 2021 г.
По оценке политконсультанта Олега Бондаренко, «Новые люди» вряд ли могут рассчитывать на второе место. «Это, я думаю, очень сильно завышенные ожидания», – сказал он «Ведомостям». Но на третье место – после «Единой России» и, скорее всего, КПРФ – «Новые люди» «вполне могут рассчитывать», рассуждает эксперт. Традиционно считается, что за второе место с КПРФ борется ЛДПР.
В России есть четко артикулированный запрос у достаточно крупной аудитории на прогрессистскую повестку, которую по большей части и закрывают «Новые люди», обращает внимание политолог Дмитрий Еловский.
«Новым людям» удалось добиться наибольшего процента авторских и соавторских законопроектов в восьмом созыве, о чем сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на съезде партии 5 марта. Фракция внесла 525 законопроектов. Из них 230 были приняты парламентским большинством, что составляет 43,8%. У фракции КПРФ этот показатель составил 41,3%, у «Справедливой России» – 35,2%, у ЛДПР – 31,6%.