Почему эксперты отнесли «Новых людей» к претендентам на второе место

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что партия «не гонится за местом». По его словам, в 2023 г. среди россиян было полное непонимание того, куда идет страна дальше, в 2024 г. был большой запрос на перемены, 2025 год стал годом против запретов, а сейчас среди людей «полная апатия», очень многие «просто не реагируют ни на какие сообщения». Именно их надо «разбудить», настаивает Даванков. Примерно с таким же месседжем партия шла и на выборы 2021 г.